'Дети списывают с ChatGPT, портят отношения с родителями, обучение становится каторгой'. В Украине вспыхнула новая дискуссия из-за домашних заданий

Украинец Макс Маршал вызвал дискуссию в социальной сети Facebook из-за домашних заданий для школьников. По его мнению, подобный опыт – путь в никуда, ведь ребенок "отпахал смену в школе", приходит домой и ему нужно снова "работать".

Об этом Маршал написал в заметке на личной странице. По его словам, вместо того, чтобы семья пообщалась, всем приходится ссориться из-за учебников и задач. В то же время, детям все это становится не интересным и они делают упражнения, чтобы от них отстали. Сообщение собрало более 10 тысяч лайков.

Мужчина отмечает, что за последние 10 лет объем школьной программы в Украине увеличился до 1330 часов в год (1100 часов было 10 и 30 лет назад). Ведь большинство этой нагрузки делегировали на домашнее задание, потому что учителя не успевают дать весь материал в школе. По его словам, в Украине нагрузка школьников гораздо больше, чем в странах Европы.

"Ну мы же хотим как в Европе" – саркастически напишет кто-то в комментах. В Украине сейчас у детей 33 часа обучения/неделя, это значительно выше, чем в большинстве европейских стран, где обычно ученики получают от 14 до 24 часов в неделю. Например, в Германии – 24, во Франции – 14-17, в Ирландии – 20-22, а в Греции – 16-21, что составляет примерно 1000-1400 часов за два года, а не 3300 часов как в Украине. Также в Европе меньше предметов (12-13 вместо 20 в Украине), а домашних заданий – значительно меньше", – написал Маршал.

Он отмечает, что большинство школьников списывает задания с ChatGPT, ведь сил на его выполнение вечером у них уже нет. В то же время, обучение начинает ассоциироваться с принуждением, а не с открытиями. Из-за этого у детей возникает хроническая усталость и выгорание. Маршал уверяет, что в тех странах, где домашку свели к минимуму или вообще убрали, результаты обучения становятся лучше.

В частности, он приводит в пример опыт зарубежных стран. Так, например, в Израиле с 2018 года домашние задания запрещены в 1-6 классах, а время на их выполнение не должно превышать 10-30 минут в день. В Польше с 2024 года в 1-3 классах отменили домашние задания, а в 4-8 классах они необязательны и не оцениваются.

"Школа должна учить в школе, а не перекладывать свою неэффективность на плечи и без того уставших родителей. Это архаизм, который надо рубить под корень, потому что мы реально калечим психику всей семье ради оценок, на которые всем все равно", – добавил Маршал.

Украинцы присоединились к обсуждению. Многие отмечали, что дети часто списывают задания используя искусственный интеллект. В то же время, многие из школьников не любят выполнять домашку, из-за чего ненавидят школу. Значительное количество пользователей соцсети отметила, что поддерживают отмену задач, которые необходимо выполнять дома, а те школьники, проживающие в странах, где этого нет, лучше развиваются и более умные.

"Мой сын в 8 классе. Скажу честно, давно смирилась, что все списывается с чата ChatGPT потому что одна алгебра чего стоит, такой глупости я еще не видела. Программа создана для забивания мозгов, а не для интересного обучения. И я за то, чтобы отменить домашнее".

"Мои дети ненавидят школу из-за домашки. Так и живем... Каждый день слышу обратный отсчет до окончания школы".

"Согласна. Живу в стране, где нет домашних заданий. Вижу вокруг счастливых, умных, всесторонне развитых детей".

"Я бы тоже отменила домашку. Все в образовании делается для того, чтобы у детей было отвращение к учебе. Нет, чтобы после школы идти счастливым проводить время на улице, за игрой (только не гаджет), они должны снова садиться за письменный стол, убивая свою спину".

"Согласна. Я мама четверых (от 25-ти до 10-ти лет). Домашка – это ужас. И это еще учитывая работу родителей и тренировки детей каждый день".

