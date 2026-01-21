'Домашние задания должны умереть. Точка'. Украинские родители и учителя устроили бурную дискуссию в сети

Мама украинской школьницы Юлия Борецкая вызвала дискуссию в сети сообщением об отмене домашних заданий. В частности, женщина отметила, что дети проводят в школе по 6-7 часов в день, что сравнивается с полноценным рабочим днем, а потом приходят домой и у них начинается "вторая смена".

Кроме того, в заметке в Threads она отмечает, что кроме обучения у школьников есть еще дополнительные кружки и другие дела. Она подчеркивает, что домашние задания уничтожают интерес к учебе и убивают нервную систему всей семьи.

"Домашние задания должны умереть. Точка. Ребенок проводит 6-7 часов в школе. Это полноценный рабочий день! А потом приходит домой и начинается "вторая смена". А еще кружки, спорт, жизненные дела...То, что сейчас называют домашним заданием – это архаизм, который просто уничтожает интерес к учебе и убивает нервную систему всей семьи", – написала Борецкая.

В комментариях под постом такой взгляд мамы школьницы разделил украинцев. В частности, часть из пользователей сети согласились с ее мнением и считают, что кроме учебы и различных кружков, у детей должно быть время на отдых. Некоторые поделились, что раньше тоже так думал, пока не оказался за границей, где школьники тратят на домашку 10-15 минут, зато как желание учиться в Украине было убито именно часовыми выполнениями заданий.

"Вот все, кто здесь топит за ДЗ. Давайте посмотрим на график обучения моего 13-летнего ребенка. 8:30 урок онлайн (или 2), с 12:00 до 16:00 – очные уроки в школе, 17:25 еще один урок онлайн. 7-8 уроков в день. 5-6 домашек каждый день (выбрасываем физру). Вопрос, когда их делать? И когда ребенок должен отдыхать? Это обычная школа. Никаких кружков, секций и т.п. Потому что банально некогда. Бывают дни, когда сидит над домашками до 2 ночи. Это нормально?"

"Тоже так думала об этом пока мои дети учились в Украине. Теперь они учатся в США и я так не думаю, а уверена в этом. Дома, если что-то и задано, то тратят максимум 10-15 минут, в школу идут с удовольствием. По сравнению с домашкой на несколько часов в Украине, где было просто вообще убито желание учиться и читать что-то – другой мир".

В то же время, нашлись те, кто не согласен с таким мнением, считая, что домашнее задание нужно для повторения и закрепления изученного материала, а также является частью обучения. Кроме того, дети таким образом учатся анализировать, развивать критическое мышление, работать самостоятельно и планировать свое время так, чтобы все успевать. Ведь во взрослой жизни обязанностей будет больше, чем домашка. Особое внимание к этому обращали учителя.

"Как учитель литературы хочу спросить, что мы должны анализировать на уроках, если я не буду задавать домой прочитать текст? Или мы должны сидеть 45 мин и читать цепочкой в 9 классе? А когда тогда объяснять суть текстов?"

"Я учусь в 11-м классе, хожу в школу, на дополнительные, делаю домашнее и в школу, и на дополнительные, хожу на 3 вида спорта, веду блог, стараюсь брать сотрудничества модель/ugs, являюсь президентом лицея, веду социальные сети (свои, школьные), развиваюсь в сферах финансов, SMM, психологии, смотрю постоянно документальные/исторические фильмы. У меня есть время и погулять, и посидеть в соцсетях. Ребенок должен учиться тайм-менеджменту, потому что потом во взрослой жизни у него будет точно больше обязанностей".

"Домашнее задание это часть обучения где ученик учится работать самостоятельно".

"А это всего-навсего закрепление материала. То есть в большинстве задач воспроизведение изученного. Если ребенок не в состоянии это сделать – то чем он в школе вообще занимается?"

А некоторые просто посоветовали ее не делать, чтобы иметь не высокий средний балл, поступить в училище и получить соответствующую работу.

"Так не делайте д/с. Средний балл ребенка будет где-то 5-7, потом – ПТУ и соответствующая работа. А если хотите, чтобы ребенок вырос и имел квалифицированную профессию и хороший заработок, то научите его ценности обучения. Посмотрите, сколько впахивают студенты Гарварда".

