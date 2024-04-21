''А что это мы будем Пушкина учить?'' Учительница-звезда ТikTok рассказала о плюсах НУШ, искусственного интеллекта на уроках и оплате 12 тысяч гривен

Украинская учительница зарубежной литературы Алина Мец делится, что у современных школьников нет желания читать произведения российских авторов. По ее словам, когда дети видят в книгах, например Пушкина, то удивляются, что они будут это изучать. Однако она уверяет, что из школьной программы таких литераторов исключили и добавили более интересных зарубежных, хотя обучение продолжается по старым учебникам.

Об этом педагог рассказала в интервью "Суспільному". Она отметила, что реформа Новой украинской школы дает учителям больше свободы и возможности корректировать программу. Например, они могут выбирать, сколько уроков тратить на конкретное произведение, какие задания добавлять и как проводить обучение.

"Я думаю, что то, что дети не изучают российских авторов, — это небольшая потеря. Потому что вместо них в программе появились произведения, которые поднимают более важные проблемы. Дети сами не желают читать произведения российских авторов. Мы работаем еще по старым учебникам, а программа уже новая. Обычно ученики в учебниках видят этих авторов, открывают учебник, а там Пушкин. И они с недовольным лицом спрашивают: "А что мы будем Пушкина изучать?", – делится Мец.

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Она добавляет, что часто привлекает искусственный интеллект при подготовке к урокам. В частности, благодаря ему можно смоделировать внешность персонажей и ученики увидят визуально, как он выглядит. Также часто ИИ помогает создавать задания.

У учительницы 31 час нагрузки со ставкой в 18 часов. Поэтому, объясняет она, ее зарплата немного выше, чем у молодого среднестатистического педагога. Тем не менее она считает, что это очень мало для этой профессии. Ведь кроме того, что Мец работает с 9 утра до 4 вечера в школе, она тратит время на проверку заданий, заполнение журналов, подготовку уроков и т.д.

Педагог регулярно выкладывает видео в соцсети ТікТок, где рассказывает о своих буднях и уроках в школе. Некоторые из сообщений набирают сотни тысяч просмотров. Она делится, что часто школьники приходят к ней с идеями, чтобы снять что-нибудь оригинальное.

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