Пишут произведение на 2-3 предложения, но это нужно принять. 24-летняя учительница назвала проблемы современных школьников, "живущих" в гаджетах

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Пишут произведение на 2-3 предложения, но это нужно принять. 24-летняя учительница назвала проблемы современных школьников, 'живущих' в гаджетах

24-летняя учительница зарубежной литературы Алина Мец поделилась, что современные украинские школьники более открыты, не боятся ошибаться и высказывать свое мнение. Несмотря на это, ученики часто испытывают сложности с написанием творческих работ, останавливаясь на 2-3 предложениях. Педагог уверяет, что это потому, что дети привыкли к кратким сообщениям и видео в соцсетях, поэтому и живут в таком темпе.

По словам Мец, работникам образования нужно принять это и постоянно развиваться, чтобы заинтересовать современных детей обучением. Сама педагог пытается предлагать ученикам интересные задания. Она уверяет, что это помогает и те дети, которые даже не читали произведений, участвуют в обсуждении на уроках. Об этом учительница рассказала в интервью "Суспільному".

Пишут произведение на 2-3 предложения, но это нужно принять. 24-летняя учительница назвала проблемы современных школьников, ''живущих'' в гаджетах

"Например, творческие работы им очень трудно писать. Потому что теперь дети растут в такой среде, где есть соцсети. Там мы привыкли к кратким сообщениям и видео. Дети в таком ритме. Поэтому им трудно написать произведение на страницу или полторы. Они напишут 2-3 предложения— и это они уже высказали свое мнение, свою позицию по конкретной теме. Мы это не можем рассматривать как хорошее или плохое. Это уже такое поколение, и мы должны это просто принять",делится Мец.

Видео дня

Педагог говорит, что основная ее цель состоит в формировании будущего поколения и от нее зависит, кем станут ее ученики во взрослой жизни. Она делится, что иногда может тратить целый день на то, чтобы разработать интересные задания для школьников.

Пишут произведение на 2-3 предложения, но это нужно принять. 24-летняя учительница назвала проблемы современных школьников, ''живущих'' в гаджетах

Иногда дети могут не проявлять интереса на уроке, но молодую учительницу это не останавливает и она придумывает что-то новое и интереснее.

Такого же мнения придерживается и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Педагог отметил, что дети привыкли читать TikTok и Instagram, а это, по его словам, одна из причин, почему у школьников снизился уровень читательской грамотности. Работник образования объясняет, что ученики не могут обрабатывать информацию, что негативно влияет на критическое мышление. Однако он отмечает, что и не все взрослые могут воспринимать тексты.

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