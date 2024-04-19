Пишут произведение на 2-3 предложения, но это нужно принять. 24-летняя учительница назвала проблемы современных школьников, ''живущих'' в гаджетах

24-летняя учительница зарубежной литературы Алина Мец поделилась, что современные украинские школьники более открыты, не боятся ошибаться и высказывать свое мнение. Несмотря на это, ученики часто испытывают сложности с написанием творческих работ, останавливаясь на 2-3 предложениях. Педагог уверяет, что это потому, что дети привыкли к кратким сообщениям и видео в соцсетях, поэтому и живут в таком темпе.

По словам Мец, работникам образования нужно принять это и постоянно развиваться, чтобы заинтересовать современных детей обучением. Сама педагог пытается предлагать ученикам интересные задания. Она уверяет, что это помогает и те дети, которые даже не читали произведений, участвуют в обсуждении на уроках. Об этом учительница рассказала в интервью "Суспільному".

"Например, творческие работы им очень трудно писать. Потому что теперь дети растут в такой среде, где есть соцсети. Там мы привыкли к кратким сообщениям и видео. Дети в таком ритме. Поэтому им трудно написать произведение на страницу или полторы. Они напишут 2-3 предложения— и это они уже высказали свое мнение, свою позицию по конкретной теме. Мы это не можем рассматривать как хорошее или плохое. Это уже такое поколение, и мы должны это просто принять", – делится Мец.

Видео дня

Педагог говорит, что основная ее цель состоит в формировании будущего поколения и от нее зависит, кем станут ее ученики во взрослой жизни. Она делится, что иногда может тратить целый день на то, чтобы разработать интересные задания для школьников.

Иногда дети могут не проявлять интереса на уроке, но молодую учительницу это не останавливает и она придумывает что-то новое и интереснее.

Такого же мнения придерживается и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Педагог отметил, что дети привыкли читать TikTok и Instagram, а это, по его словам, одна из причин, почему у школьников снизился уровень читательской грамотности. Работник образования объясняет, что ученики не могут обрабатывать информацию, что негативно влияет на критическое мышление. Однако он отмечает, что и не все взрослые могут воспринимать тексты.

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