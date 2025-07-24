''А детям точно надо знать это слово на русском?'' Учительница украинского языка из Днепра возмутила сеть

Учительница украинского языка из Днепра Анжелика Сасова возмутила сеть тем, как объясняла своим ученикам происхождение слова "ссавці". Для того, чтобы дети ее поняли, она перевела его на русский язык.

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Видео с этого урока она опубликовала на своей странице в TikTok. Однако в комментариях ее раскритиковали, указав, что можно было объяснить иначе, без перевода.

На видео учительница спрашивает ученицу "Хто такі ссавці?" и не услышав ответ начинает объяснять:

"Это по-русски "млекопетающие", то есть те кто ест молоко матери. Слово "ссавці" происходит от слова "ссати", то есть сосать молоко", – говорит она в ролике.

Однако подписчики не оценили такой способ объяснения, и спросили, почему не объяснить это слово без русского языка.

"А почему, когда объясняют, особенно учителя, прибегают к переводу на русский? Без этого никак?", "А детям точно надо знать, что на русском это "млекапитающие"? Без этой информации никак? Ну никак?", – спрашивают учительницу в комментариях.

На свое оправдание педагог отвечает, что объясняет с использованием русских слов из-за того, что дети – русскоязычные. Однако и на это ей ответили, что на то они и ученики, а она – учитель, чтобы могла научить и объяснить, без использования языка врагов.

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