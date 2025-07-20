''Это не о правилах, а о рабстве''. Случай в школе Германии, где директор заставила ребенка отдать пирожное, возмутил украинцев

В одной из немецких школ произошел случай, когда директор заставила ребенка отдать пирожное, которое он приобрел на школьной ярмарке. Из-за большого количества школьников, в учебном заведении существуют строгие правила посещения ярмарки. Так, младшие классы посещают ее на первой перемене, 5-6 классы – на второй, 7-8 – на третьей.

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Об этом рассказала одна из украинок – Екатерина, которую пригласили помочь детям с продажей, в интервью Новой украинской школе . По ее словам, девочка пришла на ярмарку не в свое время и приобрела у нее вкусности. Это увидела директор и отметила, что школьница посетила ярмарку вне очереди, поэтому она должна вернуть пирожное.

"Я продавала разные пирожные. На второй перемене ко мне подошла девочка младшей школы и попросила два, показала, какие именно ей нравятся, и протянула деньги. Я взяла деньги, положила уже на небольшую тарелочку пирожные. Ребенок уже готов был их есть, как вдруг подошла директор и попросила положить пирожные на место. Директор мягко, но настойчиво, заметила, что девочка пришла на ярмарку вне очереди: класс, где она учится, должен прийти на ярмарку в другую перемену. А значит, она не имеет права сейчас ничего покупать. И ребенок вынужден был отказаться от сладостей, которые так сильно хотел, а мне пришлось вернуть ей деньги", – рассказала женщина.

По ее словам, ученица была очень расстроена и не скрывала этого. Однако история шокировала и украинку, поэтому она пошла в школу поговорить с учительницей. Педагог в разговоре подчеркнула, что такой пример очень важен, ведь дети должны соблюдать правила в жизни. Ведь уже с младших классов они должны понимать, что правила существуют для того, чтобы их выполнять, потому что только так можно построить правовое государство.

Такую историю пересказали и в группе "Батьки SOS". В комментариях украинцы высказали свое мнение относительно такой ситуации.

"Мои дети вероятно в каких-то других немецких школах учатся. У нас была только одна ситуация, когда учитель возненавидела наших двух на весь класс украинок. Но это чисто человеческий фактор, ее отстранили от работы с ними. В остальном все только для детей, полное понимание и поддержка".

"Это не уважение к правилам, а воспитание рабов системы со школьной парты".

"Верю, такое иногда случается, это на немцев похоже. У нас за три года, слава богу, такого не было (двое детей в гимназии). Все по-человечески: и списывают, и чатом GPT домашку делают, и на каникулы раньше уезжают, и родители бумажки подписывают, что у ребенка болела голова".

"Вы уверены, что девочка бы не выучила этот урок, если бы ей дали съесть печенье, одновременно с улыбкой говоря, что в следующий раз она должна стараться не нарушать расписание и успеть со своим классом...?"

"Да, не только нормально, но и правильно. Собственно, поэтому и известна немецкая точность и пунктуальность. Правила доведены до сведения всех, если нарушил – сразу видишь причинно-следственную связь и делаешь выводы на будущее. Думаю, если бы была аналогичная ситуация не с пирожным, а, скажем, выездом на экскурсию, который ребенок пропустил – было бы то же самое. Да, жаль, однако сделала выводы на будущее о необходимости соблюдения правил, а не о возможности "порешать".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мама украинского школьника пожаловалась на его почерк, но ее не поддержали.

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