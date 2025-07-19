''Отстаньте со своей каллиграфией и не портите психику ребенку''. Мама украинского школьника пожаловалась на его почерк, но ее не поддержали

Мама украинского школьника Елена Кричковская пожаловалась на почерк своего сына. Женщина спросила совета, что с этим делать и указала, что у нее "лопнуло терпение".

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В заметке в Тhreads Кричковская иронично сказала, что у ее сына "почерк врача". Женщина также добавила фото с почерком мальчика. В то же время, украинцы не согласились с мнением женщины и посоветовали ей не портить психику ребенку каллиграфией.

"Я уже больше не могу. Здесь есть те кто может порекомендовать как улучшить почерк этого юного "врача"? Пожалуйста, поделитесь опытом, потому что мое терпение уже все", – написала украинская мама.

Пользователи соцсети высказали свое мнение по поводу такой ситуации и посоветовали отстать от ребенка.

"Оставьте малого в покое с почерком. Ну правда, он вас вряд ли поблагодарит когда вырастет. Я вспоминаю подобное, как натуральное физическое и психологическое насилие над собой малым, когда никак не можешь себя отстоять перед взрослыми. Во взрослом возрасте имею проблему не устойчивого почерка – как будто несколько человек одну страницу писали и это подбешивает, а эмоции на почерк влияют сильно. Ну и сильная нелюбовь к письму от руки бонусом".

"Да это еще замечательный почерк, все можно прочитать. А вообще я еще не видела ни одного человека, которому бы в жизни мешал не красивый почерк, ну серьезно. Ну, конечно, если ты там не практикуешь каллиграфию".

"Мой с таким почерком даже олимпиады по укр. языку выигрывал. Потому что грамотно пишет. Страшно но грамотно".

"Ох, видели бы вы как пишет мой шестиклассник. У вас в сравнении шедевр, а не почерк".

"Да это еще хорошо. У моего еще хуже. Не переживайте, выпишется со временем и будет норм".

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