Дети не умеют завязывать шнурки и лазить по деревьям: учительница из Харькова назвала неожиданную причину плохого почерка современных школьников

Учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова назвала причину, почему у современных школьников ухудшился почерк. По ее словам, у учеников недостаточно развиты мышцы рук, которые отвечают за письмо. Это произошло из-за того, что большинство детей не умеют завязывать шнурки, лазить по деревьям, аккуратно раскрашивать.

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Педагог отмечает, что именно такие навыки помогают развивать запястья и пальцы детей. Об этом Федотова рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она также считает, что сейчас исчезло уважение к учителям, ведь им приходится проверять работы, выполненные кое-как.

"На мой взгляд, нет уважения к учителю. Потому что проверять работу, выполненную кое-как, для меня это задача со звездочкой. И главное: у детей недостаточно развиты мышцы рук, которые отвечают за письмо. Большинство не умеют завязывать шнурки, лазить по деревьям, не умеют аккуратно раскрашивать. А именно эти "упражнения" развивают запястья и пальцы ребенка", – рассказывает педагог.

Она говорит, что у некоторых школьников слишком неразборчивый почерк и неряшливое письмо. Однако ни родители, ни дети не реагируют на замечания и не видят в этом проблемы.

Однако, в этой ситуации роль сыграло еще то, что в Новой украинской школе за исправление или неразборчивый почерк нельзя ругать или снижать баллы.

Читайте на OBOZ.UA полное интервью с Ольгой Федотовой в воскресенье 18 мая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за почерка современных школьников, которые учатся по программе НУШ. Так, на одной из страниц выложили видео со сравнением того, как раньше писали дети в тетрадях, и как они это делают сейчас.

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