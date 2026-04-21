'А если дети отравятся? А если кто-то аллергик или астматик?' Украинцев возмутила учительница, которая заставила учеников 8 класса мыть парты 'Доместосом'

Украинская мама восьмиклассников Наталья Кичко рассказала о вопиющем случае в школе, который ее возмутил. Так, ее дети пришли с уроков и сообщили, что учительница заставила мыть весь класс парты средством "Доместос" без перчаток и сменной одежды. У дочери женщины разъело руки от химии, одежда имеет неприятный запах, а штаны в белых пятнах со всех сторон.

Об этом Кичко рассказала в заметке в Threads. Она отметила, что позвонила учительнице и начала возмущаться произошедшим. По словам женщины, у детей могла пойти аллергия, они могли бы отравиться или получить приступ астмы. Если в классе нужно было сделать субботник, то для этого должны были известить родителей и дать средства защиты и безопасную химию для уборки.

"Приходят дети из школы. 8 класс. Злые. Учительница заставила всех детей мыть парты "Доместосом": у малой руки разъело и воняют, штаны, новые, что на прошлой неделе купили, еще не стирали даже, то в белых пятнах со всех сторон. Я просто в ярости! Звоню учительнице. И меня понесло. Да, я эмоциональная, но еще никогда я так не орала на чужого человека, еще и учительницу. Какого черта дети должны вообще брать в руки "Доместос?" Им даже дышать нельзя! А если отравились? А если ребенок аллергик, астматик? Да вообще!? Что делает уборщица, которая за это деньги получает?" – написала Кичко.

По ее словам, учительница сначала пыталась снять с себя ответственность, мол она ничего не приказывала делать детям, а также разбавлять средство водой. Однако когда услышала, что женщина планирует написать заявление, то начала извиняться и спрашивала, что она может сделать, чтобы уладить ситуацию. Также в процессе разговора, когда мама школьницы спросила участвовала ли учительница тоже в уборке, педагог якобы ответила, что у нее аллергия на "Доместос". Такой ответ еще больше разозлил женщину.

"У нее аллергия на "Доместос" (она мне так сказала в процессе разговора). За что услышала еще то, что я сдерживалась сказать в начале разговора", – добавила Кичко.

Украинцев возмутила такая ситуация. Они были удивлены, почему школы до сих пор пронизаны советскими традициями. К тому же, на подобных средствах всегда есть инструкция с тем, как их использовать, а для мытья класса есть более безопасная химия. Да и вообще, дети не должны заниматься подобным. Большинство советовало обращаться к администрации школы и решить вопрос с целесообразностью действий учительницы.

"Для чего средством для унитазов и т.д. мыть класс, основной вопрос. Для этого есть гораздо более легкие средства + есть безхимозные пшикалки (которые кстати достаточно дешевые)".

"Боже, какой ужас. Там же в инструкции прописана техника безопасности. Это чрезвычайно опасная ситуация, которая представляет угрозу для жизни детей и самой учительницы. Идите к директору или звоните в департамент образования".

"Как этот СССР достал. Есть техничка, то ее работа. Достают детей! Напишите заявление в отдел образования".

"Но даже разбавленный водой доместос все равно разъедает руки. И есть много крутых средств гиппоаллергенных и не столь агрессивных".

"Ничего себе. Я, как аллергик и астматик, не то что "Доместос", я порошок стиральный после стирки на одежде не могу, становится плохо А тут детям "Доместос". Они совсем там одурели?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутило задание и реакция учительницы на сочинение ребенка, чьи родители развелись.

