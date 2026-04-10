'Мой папа'. Украинцев возмутило задание и реакция учительницы на произведение ребенка, чьи родители развелись

Украинцев возмутила реакция учительницы на задание, которое должны были выполнить школьники в тетради. В частности, детям нужно было написать о своем папе, отвечая на вопрос как его зовут, почему он радуется, грустит, что лучше всего делает и что в нем больше всего нравится.

О задании рассказала мама школьника Оксана Пискаленко в заметке в Threads. Она показала ответы ребенка и отметила, что классный руководитель был проинформирован о том, что родители разведены. Несмотря на это, ученики в классе получили задание, связанное с семейным положением родителей. В то же время, учительница прокомментировала ответы ребенка, написав, что ей жаль относительно папы.

"Вот так задание в школе. При подаче документов в школу была предоставлена личная информация, что родители разведены. Зачем это делает классный руководитель? Зачем комментирует подобное задание?" – написала Пискаленко.

В комментариях пользователи сети выразили свое возмущение подобными заданиями. В частности, некоторые сетовали на то, что сейчас у многих детей родители могут находиться в Вооруженных Силах Украины, а у некоторых они вообще погибли на войне. По мнению украинцев, такие задания неуместны для школьников сейчас, ведь могут сделать больно. В то же время, некоторые из пользователей указали, что неуместным в этом случае является именно комментарий учителя.

"Дочке в школе так дали составлять генеалогическое дерево. Дочь усыновлена в возрасте 12 лет. Имела физическое насилие в био семье. Это задание дали через 5 мес. после усыновления. Учительница была в курсе ситуации".

"Для многих детей это еще триггер и еще один повод скучать и плакать за папой. Если этого можно избежать, то зачем лишний раз травмировать и так травмированных войной детей".

"Для чего вообще такая задача в современных реалиях? Чтобы лишний раз сделать тысячам детей больно, кто-то имеет плохого папу который не интересуется жизнью ребенка, а чей-то папа умер на войне? И комментарий учителя это еще хуже".

"Можно сформировать задание по другому. Участие папы в жизни ребенка это не о такой задаче, если он принимает участие в жизни ребенка, то такая задача для него не важна. Ну и, как по мне, то хуже всего в том всем комментарий педагога, а не само задание".

"Учитель должен оценить выполнение задания, а не выражать сочувствие относительно семейных отношений ребенка. Тем более, что учитель был проинформирован что родители разведены. Хватило бы что-то типа "Спасибо, что поделился", а то, что написано, может задеть ребенка гораздо больше",

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети разгорелась бурная дискуссия из-за запроса менторки, которая искала репетитора русского языка для ребенка.

