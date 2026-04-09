'Ребенок родился в Одессе. Ищу репетитора по русскому языку'. В сети разгорелась бурная дискуссия из-за запроса менторки

Ментор для женщин Кристина Липинская спровоцировала бурную дискуссию среди украинцев из-за поиска репетитора русского языка для шестилетнего ребенка. Она отметила, что девочка родилась в Одессе, где большая часть населения общается именно на русском, а сама женщина училась в русской школе.

В заметке в Threads Липинская также рассказала, что с началом полномасштабного вторжения их семья много переезжает, поэтому у ребенка меняется постоянно среда общения. По ее словам, девочке уже 7 лет, но она не знает букв. В то же время, на занятиях логопед посоветовала начать изучение именно русского, ведь на нем общаются в семье. Тогда же как изучение украинского начинать позже.

"Ребенок родился в 2019 году в Одессе. В Одессе исторически большая часть населения общается на русском языке. Я сама училась на русском языке, потому что на тот момент большинство школ были русскоязычными. Потом началась война, и мы постоянно переезжаем. Мы меняли страны, города, среду. Сейчас ребенку почти 7 лет, и он еще не знает букв. Мы уже год работаем с логопедом, дважды в неделю, чтобы поставить речь, звуки и базу для чтения. И это нормальный процесс в нашей ситуации", – написала Липинская.

Пользователей сети возмутило такое сообщение и объяснение мамы девочки. В частности, они удивлялись, почему женщина написала на украинском языке, ища репетитора по русскому. Кроме того, их возмутило, для чего девочке русский, если они собираются жить в Украине, где обучение происходит на государственном. В то же время, многие отмечали, что значительное количество иностранцев учат украинский, тогда как граждане нашей страны ищут репетиторов языка страны-врага.

"То есть дома с ребенком вы разговариваете на русском? Но страницу ведете на украинском и деньги свои на украинцах хотите зарабатывать? И к жизни в какой стране вы готовите ребенка, если хотите чтобы он знал русский?"

"Сообщение написано на украинском на украиноязычную аудиторию. Вы реально думаете, что кто-то вменяемый ищет детям репетитора псячей речи?"

"Бьюсь об заклад, что ребенок умнее вас и способен перейти на украинский быстрее чем вы в быту. Просто среда, то есть семья, не очень удачная".

"Так а почему на государственном? Не логичнее искать учителя русского среди москалей?"

"Это байт на комментарии что ли? Я не верю, что есть люди, которые в 2026 году ищут репетитора по русскому в Украине".

