'Дети были шокированы'. Во время конференции для учеников 7-10 классов показали видео на русском языке: как это объяснила МАН

Во время конференции в рамках Всеукраинского интерактивного конкурса "МАН-Юниор Исследователь" ученикам 7-10 классов продемонстрировали видео с научным опытом на русском языке. Ситуация удивила и возмутила присутствующих на онлайн-встрече.

Об инциденте сообщила одна из мам Алла Заможская в группе "Батьки SOS" в Facebook. Она отметила, что дети были шокированы и спрашивали об уместности такого контента на всеукраинском образовательном мероприятии. Видео демонстрировалось в рамках конференции и было записано в Запорожье.

Заможская раскритиковала ситуацию, подчеркнув, что это противоречит языковой политике в образовании и практике ее реализации.

"Я не буду вдаваться в подробности того что там было, потому что ничего не видела, но у моего ребенка был шок (и не только у него) когда организаторы включили видео на русском языке. Из Запорожья. Потому что, как я поняла – в Запорожье за 20 км до фронта причинно-следственные связи не изучены. Мы можем рассказывать о языке с высоких трибун что угодно, запрещать учителям преподавать и говорить на русском, вводить штрафы, но с другой стороны позволять себе такой дикий трэш на всеукраинском уровне? У моего ребенка был только один вопрос – а что так можно?" – написала женщина.

Национальный центр "Малая академия наук Украины" сообщил, что после получения информации об инциденте было проведено внутреннее расследование, информирует медиа НУШ.Кроме того, было отмечено, что видео должно было демонстрироваться без звука, однако из-за технической ошибки оно было включено. Материал изъяли, а с коллективом запорожского филиала провели разъяснительную работу для недопущения подобных ситуаций в будущем. В МАН также подчеркнули, что все мероприятия проводятся на украинском языке без исключений.

В то же время, образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что случай недопустим, ведь языком образовательного процесса, согласно законодательству, является государственный. Она отметила, что это закреплено Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и Законом Украины "Об образовании", которые гарантируют право получения образования на украинском языке в государственных и коммунальных учреждениях, в том числе в системе внешкольного образования.

Лещик объяснила, что в случае выявления подобных случаев участники образовательного процесса могут обращаться с жалобами к Уполномоченному по защите государственного языка или к образовательному омбудсмену. Она отметила, что такие обращения являются важным механизмом реагирования, ведь позволяют фиксировать нарушения и обеспечивать соблюдение языкового законодательства в образовательной среде.

Образовательный омбудсмен также подчеркнула, что подобные ситуации требуют надлежащей организационной ответственности со стороны учебных заведений, чтобы избегать даже технических нарушений, которые могут влиять на восприятие образовательного процесса детьми.

Всеукраинский интерактивный конкурс "МАН-Юниор Исследователь" – это конкурс исследовательских проектов для учеников 7-10 классов. Для участия дети должны подготовить тезисы для будущей научной работы, в которых опишут, как именно их проект будет менять мир. А также нужно сделать презентацию, где донесут свои идеи до членов жюри и других участников со всей Украины. Сам проект должен принадлежать к одной из номинаций – история, астрономия, экология или техника – и раскрывать заранее объявленные оргкомитетом темы.

