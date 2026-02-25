МОН выступило против полного запрета русского языка в школах: принуждение в отношении подростков даст обратный эффект

Министерство образования и науки выступило против полного запрета русского языка в школах. Принуждение может привести к тому, что общество получит обратный результат.

На этом отметила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в интервью украинскому медиа. По ее словам, задача ведомства – не создавать новые линии раскола, а последовательно и уверенно укреплять позиции украинского языка и поддерживать детей в переходе на него. Она подчеркнула, что это вопрос не только образования, но и государственности и безопасности.

"Если полностью запретить говорить на русском языке в школах, мы увидим обратный результат.Наша задача – не создавать новые линии раскола, а последовательно и уверенно укреплять позиции украинского языка как единственного языка образования, поддерживая детей в переходе на него. В то же время если мы подходим к языковой политике исключительно через тотальные запреты, не учитывая исторические обстоятельства и десятилетия системной русификации, мы рискуем получить обратный эффект", – рассказала Кузьмичева.

Она отметила, что школа должна быть пространством украинского языка через осознание, поддержку и четкие правила для детей. Чиновница сказала, что нельзя с одной стороны говорить об уходе от авторитарности и тоталитаризма пропагандируя демократические ценности, а с другой – контролировать каждое слово. По ее словам, определенные законодательством нормы должны заработать, однако в таком случае не обойтись только контролем и санкциями, ведь без других инструментов они не дадут нужного результата.

Напомним, в частных украинских школах, которые могут самостоятельно определять язык образовательного процесса, хотят запретить использование русского. Такую инициативу выдвинули народные депутаты в проекте закона "О полном общем среднем образовании". Таким образом планируется исключить преподавание в частных заведениях на русском.

В 2021/2022 учебном году насчитывалось 55 заведений с обучением на русском в восьми областях. После начала полномасштабного вторжения осталось только одно частное заведение в Днепропетровской области (44 ученика) и одно частное заведение в Харьковской области, где в 16 классах обучение проводится на русском языке с изучением украинского как отдельного предмета.

