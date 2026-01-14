В Украине хотят запретить русский язык в частных школах: что известно
В частных украинских школах, которые могут самостоятельно определять язык образовательного процесса, хотят запретить использование русского. Такую инициативу выдвинули народные депутаты в проекте закона "О полном общем среднем образовании". Таким образом планируется исключить преподавание в частных заведениях на русском.
Соответствующий законопроект №14361 опубликован на сайте Верховной Рады. Среди авторов – секретарь Комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа, а также народные депутаты Игорь Гузь и Владимир Вятрович. Они предлагают добавить уточнение о русском языке.
"За исключением языка, являющегося государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", – говорится в предложении законопроекта.
В 2021/2022 учебном году насчитывалось 55 заведений с обучением на русском в восьми областях. После начала полномасштабного вторжения осталось только одно частное заведение в Днепропетровской области (44 ученика) и одно частное заведение в Харьковской области, где в 16 классах обучение проводится на русском языке с изучением украинского как отдельного предмета.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2023/2024 учебном году 98,41% школ Украины проводили обучение на украинском языке, по сравнению с 95,43% перед началом полномасштабного вторжения.
В то же время в 8 областях функционируют школы, где уроки проводят на языках национальных меньшинств или коренных народов, а украинский язык преподается как отдельный предмет. В частности:
Использование языков национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, не противоречит международным обязательствам Украины и обеспечивает надлежащую защиту прав таких громад.
