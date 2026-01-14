В Украине хотят запретить русский язык в частных школах: что известно

В частных украинских школах, которые могут самостоятельно определять язык образовательного процесса, хотят запретить использование русского. Такую инициативу выдвинули народные депутаты в проекте закона "О полном общем среднем образовании". Таким образом планируется исключить преподавание в частных заведениях на русском.

Соответствующий законопроект №14361 опубликован на сайте Верховной Рады. Среди авторов – секретарь Комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа, а также народные депутаты Игорь Гузь и Владимир Вятрович. Они предлагают добавить уточнение о русском языке.

"За исключением языка, являющегося государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", – говорится в предложении законопроекта.

В 2021/2022 учебном году насчитывалось 55 заведений с обучением на русском в восьми областях. После начала полномасштабного вторжения осталось только одно частное заведение в Днепропетровской области (44 ученика) и одно частное заведение в Харьковской области, где в 16 классах обучение проводится на русском языке с изучением украинского как отдельного предмета.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2023/2024 учебном году 98,41% школ Украины проводили обучение на украинском языке, по сравнению с 95,43% перед началом полномасштабного вторжения.

В то же время в 8 областях функционируют школы, где уроки проводят на языках национальных меньшинств или коренных народов, а украинский язык преподается как отдельный предмет. В частности:

Днепропетровская – 0,125%;

Закарпатская – 18,8%;

Львовская – 0,37%;

Одесская – 2,47%;

Харьковская – 0,16%;

Хмельницкая – 0,38%;

Черновицкая – 18,8%;

Киев – 0,36%.

Использование языков национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, не противоречит международным обязательствам Украины и обеспечивает надлежащую защиту прав таких громад.

