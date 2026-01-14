Русский язык в школах. Языковой омбудсмен объяснила, почему родители редко подают жалобы на учителей

Родители редко подают жалобы на учителей за русский язык в школах, ведь они не готовы открыто конфликтовать с администрацией учебных заведений. Поэтому многие "закрывают на это глаза", чтобы ребенок просто доучился.

Об этом рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в комментарии Суспільному. По ее словам, учителя за преподавание на русском языке можно привлечь к ответственности за нарушение закона. Если это происходит впервые, то педагог получает предупреждение, в случае повторного случая – штраф.

"Родители редко подают на учителей жалобы. Они должны быть последовательными, выходить на открытый конфликт с администрацией, с учителем, если нарушаются права ребенка. А многие просто закрывают глаза, мол, пусть уже доучится", – говорит Ивановская.

"Если правонарушение происходит впервые, прибегают к предупреждению. Если совершается повторно – тогда от 3400 гривен штрафа. Но если системно, то речь уже идет о невыполнении функциональных обязанностей. Тогда директор может вынести свое кадровое решение", – добавляет она.

Языковой омбудсмен поделилась, что за первые месяцы ее работы на должности случаев привлечения учителей к ответственности не было. В то же время, согласно данным, в 2022 году зафиксировано 27 обращений, столько же – в 2023-м, в 2024 году – 25, а за первое полугодие 2025-го – 21 обращение.

Министерство образования и науки подчеркнуло, что языком образовательного процесса является государственный, то есть украинский, язык. Это регулируется законодательством. Поэтому украинский язык должен применяться в рабочее время педагогическими, научно-педагогическими и другими работниками заведений и учреждений образования. Нарушения языкового законодательства могут наказываться штрафами. Соответствующие случаи рассматривает Офис уполномоченного по защите государственного языка.

