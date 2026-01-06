'Учителя очень дисциплинированы. Напоминайте им!' Елена Ивановская обратилась к директорам школ из-за засилья русского языка в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к директорам школ и посоветовала им чаще напоминать учителям о выполнении языкового закона из-за засилья русского языка в Украине. По ее словам, педагоги очень дисциплинированы, поэтому, если им поставить задачу и напоминать, то, по меньшей мере 60% будут ее выполнять.

Она отметила, что, как руководители учебных заведений, так и педагогические работники, должны получать сертификаты на знание украинского языка. Также важно уделять внимание языковому вопросу на совещаниях, ведь именно директора школ имеют лидерскую позицию и формируют круг учителей. Об этом языковой омбудсмен рассказала в проекте "Это никто не будет смотреть".

"Многое зависит от директора школы, от его сознательной лидерской позиции, от того, как он относится к этому вопросу, как он формирует вокруг себя учителей и каждое ли совещание начинается с этой темы. Директора школ должны получить сертификат на знание украинского языка. Сейчас оно немножко приостановлено в связи с военным положением, но это обязательно и для директоров дошкольных, и школьных, и, собственно, средней школы", – сказала Ивановская.

"Вопрос требует большего внимания и на каждом совещании в районо, потому что учителя, насколько я понимаю, насколько я помню, очень дисциплинированные. И если им поставить задачу, я думаю, пусть 60% все равно будут это выполнять. Надо просто быть более настойчивыми и напоминать чаще о выполнении языкового закона", – добавила она.

Как показал мониторинг Государственной службы качества образования, некоторые учителя продолжают использовать русский язык в общении с родителями и коллегами. В этом проценте почти половина – педагоги с востока Украины (45-52%), а около трети из Киева.

Привлекают внимание также языковые особенности внутренне перемещенных лиц, получающих образование. Так, только 28% таких учеников общаются исключительно на украинском языке, еще 50% – преимущественно на украинском, 17% – одинаково на украинском и русском, а 5% – только на русском.

Согласно исследованию, основным фактором, который негативно влияет на уровень использования украинского языка школьниками, является языковая ситуация в семье. 81% учителей указали, что дома дети преимущественно общаются на русском языке. Также об этом утверждают 49% учеников и 30% родителей. Недостаточный уровень владения украинским имеют 24% учителей и 33% учеников. Предвзятое отношение к украинскому языку имеют 22% учеников.

Напомним, языковой омбудсмен заявила, что согласно ее должностным обязанностям, она может рекомендовать пересмотреть учредителям учебных заведений контракты с директорами школ, если там часто звучит русский язык. Чиновница отметила, что образование – часть государственной политики, поэтому руководитель учреждения непосредственно отвечает за обеспечение выполнения языкового законодательства.

