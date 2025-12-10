Учитель в школе общается на русском: что делать и какое наказание предусмотрено законом

Педагогические, научно-педагогические и научные работники обязаны применять украинский язык при исполнении служебных обязанностей. Это требование не касается иностранцев или лиц без гражданства, которые приглашены в учебные заведения или научные учреждения и работают на временной основе. Пользоваться государственным языком необходимо в рамках образовательного процесса, во время уроков и в общении учителей, преподавателей и других работников, а также с учениками.

Использование русского языка в этих перечисленных случаях является нарушением норм законодательства. На этом отмечает Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в ответ на запрос Вчися.Медиа. По ее словам, на государственном языке должны проходить уроки, лекции, практические, семинарские занятия, кружковая работа и т.д., а также использоваться учебные материалы.

Какое наказание предусмотрено за использование негосударственного языка

За нарушение требований Закона о применении государственного языка, в частности в сфере образования, могут:

прибегнуть к предупреждению , если нарушение совершено впервые;

, если нарушение совершено впервые; наложить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн);

от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн); правонарушение, совершенное повторно в течение года, влечет за собой штраф от 500 до 700 необлагаемых минимумов (от 8500 до 11900 грн).

К участникам образовательного процесса относятся:

соискатели образования;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

родители соискателей образования;

физические лица, осуществляющие образовательную деятельность;

другие лица, предусмотренные специальными законами и привлеченные к образовательному процессу в порядке, который устанавливает учебное заведение.

Требования по применению государственного языка касаются всех перечисленных лиц.

