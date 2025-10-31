Даже Киев. Стало известно, в каких регионах некоторые учителя до сих пор общаются на русском с родителями учеников и коллегами

1% учителей, принявших участие в опросе, отметили, что продолжают использовать русский язык в общении с родителями и коллегами. В этом проценте почти половина – педагоги с востока Украины (45-52%), а около трети из Киева.

Об этом сообщает Государственная служба качества образования. Привлекают внимание также языковые особенности внутренне перемещенных лиц, получающих образование. Так, только 28% таких учеников общаются исключительно на украинском языке, еще 50% – преимущественно на украинском, 17% – одинаково на украинском и русском, а 5% – исключительно на русском.

Большинство ВПЛ–школьников хорошо интегрировались в украиноязычную среду. В то же время часть детей все еще нуждаются в дополнительной языковой поддержке.

Несмотря на это, согласно исследованию, фиксируется положительная динамика по использованию украинского языка среди учителей. Так, абсолютное большинство педагогов во время образовательного процесса используют исключительно государственный язык.

На 5% возросло количество учителей, которые общаются с учениками на переменах на украинском языке. Также стало больше педагогов, которые общаются на государственном языке с родителями – с 90% до 94%.

92% учителей ведут разговоры с коллегами исключительно на украинском языке. В прошлом году таких было 88%.

Согласно результатам исследования, 97% учителей предоставляют учебные материалы и домашние задания исключительно на украинском языке.

Самый высокий уровень соблюдения языкового законодательства наблюдается в Западном, Центральном и Северном регионах – 97%, 97% и 96% соответственно. На Юге зафиксирован рост показателя с 88% до 91%, в Восточном регионе он сейчас составляет 90%, что является самым низким значением среди макрорегионов.

