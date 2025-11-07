Виноваты родители и учителя? Исследование показало, что мешает школьникам полноценно перейти на украинский язык

Основным фактором, который негативно влияет на уровень использования украинского языка школьниками, является языковая ситуация в семье. 81% учителей указали, что дома дети преимущественно общаются на русском языке. Также об этом утверждают 49% учеников и 30% родителей. Недостаточный уровень владения украинским имеют 24% учителей и 33% учеников. Предвзятое отношение к украинскому языку имеют 22% учеников.

Еще одной распространенной причиной является привычка общаться на другом языке или суржике. На это указало 38% опрошенных педагогов и 61% учеников. Такие данные сообщила начальница Центрального межрегионального управления Государственной службы качества образования Украины Светлана Бабинец опираясь на результаты исследования.

35% родителей подчеркнули язык контента в интернете и социальных сетях, который потребляют дети, как фактор, влияющий на языковой выбор. 38% родителей указали, что препятствием общаться на украинском становится использование русского вне школы. 10% учителей и 39% учеников отметили, что на это влияет отсутствие украиноязычной среды.

40% школьников на переменах общаются преимущественно на русском, а 30% говорят на русском дома и со сверстниками.

В то же время, 72% родителей и 59% школьников стремятся повысить свой уровень владения украинским.

Исследование проводилось весной 2025 года и стало третьим этапом общенационального мониторинга, который стартовал еще в 2023-м. Его цель – выяснить, как военные события, изменения в обществе и вопросы национальной идентичности влияют на языковую среду в образовании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 39% школьников в Украине общаются на русском языке на уроках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!