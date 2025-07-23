Новый языковой омбудсмен предупредила директоров школ об ответственности за русский на переменах: что им грозит

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что, согласно ее должностным обязанностям, она может рекомендовать пересмотреть учредителям учебных заведений контракты с директорами школ, если там часто звучит русский язык. Чиновница отметила, что образование – часть государственной политики, поэтому руководитель учреждения непосредственно отвечает за обеспечение выполнения языкового законодательства.

Видео дня

Об этом Ивановская рассказала в интервью Укринформу. По словам омбудсмена, для того, чтобы в учебных заведениях ученики и студенты общались на украинском, нужно создавать среду, в которой государственный звучит естественно, престижно и со смыслом.

"Если системно игнорируют государственный язык, это не просто о языке – это сигнал об управленческой позиции, о ценностной рамке. Поэтому пересмотр контрактов – это не о наказании, а об ответственности, о понимании того, что руководитель не только администратор, а наставник и лидер", – сказала уполномоченная.

"Это пространство идентичности, безопасности и доверия. Если дети слышат украинский ежедневно от учителей, воспитателей, директоров, если видят его в оформлении школы, в школьном театре, в песнях, в ІТ-клубе, то и сами начинают чувствовать его своим", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы во Львове рассказала о показательном случае с русским языком с одной мамой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!