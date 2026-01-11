'А европейцы и американцы не знают, что такое Украина...' Сеть озадачила тема из программы 'Интеллект' для 3 класса

Украинцев поразило видео урока учительницы начальной школы из Днепра Илоны Саксоник, где ученики третьего класса без ошибок называют столицы стран мира. В сети шокированы тем фактом, что такие маленькие дети обладают знаниями, которых часто не хватает взрослым.

Видео дня

Как объяснила в TikTok сам педагог, речь идет об учебной программе "Интеллект". Пользователи в комментариях под роликом метко отметили, что в то время, когда дети изучают такую сложную для их возраста информацию, не все европейцы знают, где расположена Украина.

"Между тем когда спрашиваешь европейцев или американцев, где находится Украина, они спрашивают что это?", "Зачем детям эта информация? Для чего?", "Это третий класс, и я шокирована, что ребенок все усвоил", – пишут в комментариях.

Однако, есть и те, кто считает, что это не сложная информация, а в формате игры даже интересна детям.

"А что сложного? Большинство из этого ребенок еще до школы знает, а здесь 3 класс", – пишут пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что задание со шрифтом Брайля в учебнике НУШ для 2 класса озадачило сеть.

