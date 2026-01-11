"А европейцы и американцы не знают, что такое Украина..." Сеть озадачила тема из программы "Интеллект" для 3 класса

Анна Боклажук
Моя Школа
333
'А европейцы и американцы не знают, что такое Украина...' Сеть озадачила тема из программы 'Интеллект' для 3 класса

Украинцев поразило видео урока учительницы начальной школы из Днепра Илоны Саксоник, где ученики третьего класса без ошибок называют столицы стран мира. В сети шокированы тем фактом, что такие маленькие дети обладают знаниями, которых часто не хватает взрослым.

Видео дня

Как объяснила в TikTok сам педагог, речь идет об учебной программе "Интеллект". Пользователи в комментариях под роликом метко отметили, что в то время, когда дети изучают такую сложную для их возраста информацию, не все европейцы знают, где расположена Украина.

"А европейцы и американцы не знают, что такое Украина..." Сеть озадачила тема из программы "Интеллект" для 3 класса

"Между тем когда спрашиваешь европейцев или американцев, где находится Украина, они спрашивают что это?", "Зачем детям эта информация? Для чего?", "Это третий класс, и я шокирована, что ребенок все усвоил", – пишут в комментариях.

"А европейцы и американцы не знают, что такое Украина..." Сеть озадачила тема из программы "Интеллект" для 3 класса

Однако, есть и те, кто считает, что это не сложная информация, а в формате игры даже интересна детям.

"А что сложного? Большинство из этого ребенок еще до школы знает, а здесь 3 класс", – пишут пользователи.

"А европейцы и американцы не знают, что такое Украина..." Сеть озадачила тема из программы "Интеллект" для 3 класса

Ранее OBOZ.UA писал о том, что задание со шрифтом Брайля в учебнике НУШ для 2 класса озадачило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!