'Как 7-летний ребенок может это сделать?' Задание со шрифтом Брайля в учебнике НУШ для 2 класса озадачило сеть

В сети обсуждают задание во втором классе по предмету "Я исследую мир" по программе Новой украинской школы НУШ, в котором нужно расшифровать предложение, написанное с помощью шрифта Брайля. По мнению автора поста, оно слишком сложное для ребенка 7 лет.

Пользователь с никнеймом viktoria_varlamova распространила в открытом доступе в социальной сети TikTok, как они с ее 7-летним сыном пытаются выполнить это задание. По ее словам, она не понимает, как он должен самостоятельно справиться с ним, если даже она не знает, как ему помочь.

Однако большинство пользователей в комментариях ее раскритиковали, указывая, что это задание на логику и там нет ничего сложного, если внимательно посмотреть и подумать. Некоторые даже сразу написали ответ, который там зашифрован. Но были и те, кто поддержал автора, указывая на то, что такое задание не нужно детям во 2 классе.

"Как по мне, это интересное задание", "Детям нравятся такие задания. И не только на уроках ЯДС они есть", "Сверху написаны знаки, под ними буквы. Ищете знак и записываете букву, которая соответствует этому знаку", – пишут в комментариях.

Несколько пользователей написали, что там написано: "Никогда не рассказывай незнакомцам о себе".

Но некоторые пользователи поддержали мнение автора, и написали, что не понимают зачем детям такие задания и вообще изучать шрифт Брайля.

