'Какая реальность, такая и елка'. Украинка рассмешила сеть 'шедевром' 10-летнего сына, который учительница оценила в 12 баллов

Сеть порадовало видео от пользователя из Украины, где она показала поделку своего 10-летнего сына. Мальчик сам сделал интересную елку, проявив незаурядную фантазию и способности. Этот шедевр учительница оценила в 12 баллов.

Видео дня

Мама опубликовала ролик в открытом доступе на своей странице в социальной сети TikTok, подчеркнув, что он все сделал сам. На ее вопрос, почему поделка на черном фоне, мальчик ответил, что "света же нет".

В видео мама шутит, что сын "каждое утро не помнит как его зовут", а тут такой шедевр сделал. Больше всего ее и других пользователей порадовал ответ мальчика о выбранном фоне работы.

"Какая реальность, такая и елка", – делает вывод автор поста.

Несмотря на шутливое представление детской работы в сети, в комментариях ребенка хвалят за талант и предлагают маме отдать ребенка в школу искусств, ведь елка получилась действительно замечательная, с учетом всех цветов и пропорций.

"А на черном как раз интереснее и выразительнее получилось", "Замечательная елка", "Я шесть раз пересмотрела какой талантливый ребенок", – пишут пользователи.

