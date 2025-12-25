'Это мои конфеты. Я их забрала у воспитательницы'. Сеть рассмешил забавный случай с 4-летней девочкой, которая 'отстояла свои границы' в детсаду Львова

Мама 4-летней девочки из Львова Елена Присяжная поделилась забавным случаем, как она подарила воспитательнице пакет с конфетами. Однако когда папа привел домой ребенка, она пришла с теми же сладостями. Женщина спросила, почему девочка принесла пакет домой, ведь она его подарила педагогу. На что ее дочь ответила, что это ее конфеты, она их узнала и забрала себе обратно.

В заметке в Тhreads Елена указала, что ей от такой ситуации хотелось провалиться сквозь землю. Женщина также написала, что забыла о том, что эти конфеты подарили дочери, а думала, что это подарок ее или мужа. После этого мама девочки позвонила воспитательнице и извинилась за неловкий случай.

"Последний день в садике перед каникулами. Я подарила воспитательнице пакет с коробкой конфет. Воспитательница очень радовалась, благодарила. После обеда муж приводит детей из садика. И я вижу: моя старшая дочь, 4 года, держит в руках тот самый пакет с конфетами. Говорю: "Лиза, это же я воспитательнице подарила". А она смотрит на меня спокойно и говорит: "Нет, мам. Это мои конфеты. Мне их Галя подарила. Я их узнала. И забрала обратно у воспитательницы". Боже. Мне захотелось провалиться сквозь землю", – написала Присяжная.

Она посоветовала родителям проверять пакеты перед тем, как их дарить кому-то. Украинцев рассмешил случай, однако они отметили, что девочка умело отстояла свои границы. Кроме того, они вспомнили свои курьезы, например когда приходили в гости с конфетами, а хозяева настаивали, что не стоило что-то приносить, поэтому собираясь домой дети говорили возвращать гостинцы.

"Блин, я представляю, как вам было стыдно".

"Какая же у ребенка хорошая память. А воспитательница, думаю, все поняла".

"Пришла женщина с ребенком 4 года к подруге, принесли конфеты. Подруга, конечно, ой а зачем несли, да не надо, да у меня есть. Идут уже домой, а ребенок говорит: "Давайте конфеты обратно, вы же говорили, что у вас есть и вам не надо, а мне надо". Так пошли домой обратно с конфетами".

Также пользователи соцсети рассказали, как приходили с подарками к медсестре, но она отдала конфеты обратно детям.

"На днях были у врача. Малая расплакалась в коридоре, что хочет конфету. Медсестра ей и конфет и шоколадку дала. Лишь бы только не плакала. Думаю себе, праздники как раз, надо тоже им за такое хорошее отношение презентик какой-то. Поехали в магазин, набрали вкусняшек, вернулись. Муж с малой пошли дарить. Вернулись с пакетами. Оказалось малая подарила все как надо, а ей через минуту назад вернули заговорив зубы, типа да мы уже старенькие, нам не надо, а ты с сестричками же поделишься. Ну она и взяла".

