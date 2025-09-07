''Симная мой фаворит'': украинцев рассмешило видео, где дети должны были рассчитаться на ''первый-второй''. Сообщение стало вирусным

Украинцев рассмешило видео, где на занятии по каратэ в Одессе тренер Алексей Витос попросил детей рассчитаться на "первый-второй". Так, мальчики и девочки вместо этого называли разные цифры, а иногда и странные слова.

В видео в TikTok после первого и второго ребенка стали звучать цифры "третий" и "четвертый". Следующая девочка сказала, что она не знает, какой она номер, а другая, что она – "симная", тогда как один из мальчиков сказал, что он "серьезный". Последний ребенок назвал цифру семь.

Украинцев рассмешили ответы детей, они указывали своих фаворитов среди мальчиков и девочек. Видео быстро набрало популярность и получило более трех миллионов просмотров. Пользователи сети любовались непосредственности детей.

"Не знаю к чему вы их готовите, но они готовы".

"– Ты какой? – Серьезный!" Какой вопрос, такой и ответ".

"Ой не могу! Спасибо вам за утро! Это однозначно сборная Украины по милоте, красоте, няшности! Золотая медаль и кубок мира по первенству в студию".

"Симная – мой фаворит".

"На "не знаю" меня вынесло, но я еще не знала что там будет "серьезный".

"После серьезного – это люди, которые ходят на дневную смену, а все остальные на ночную на завод по 12 часов, 6 дней в неделю".

"Мне понравились "симная" и "сириозный".

"– Какой ты? – Серьезный".

"Дети выдают перлы, как всегда. А тренер просто молодец, сегодня детьми заниматься – надо иметь талант".

