''Следующий урок – завязывания шнурков?'' Украинцев рассмешило видео, где учительница учит школьников определять время по часам

Сеть рассмешило видео учительницы украинского языка из Днепра Анжелики Сасовой, где она объясняет детям, как пользоваться настенными часами с цифрами и стрелками. Ведь современная молодежь привыкла к электронным циферблатам.

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Видео с объяснением педагог опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. Но в комментариях подписчики посмеялись над неумением детей ориентироваться по таким часам.

Комментарий о том, что следующим уроком будет обучение по завязыванию шнуровки набрал более 14 тысяч лайков.

Другая пользователь пошутила о том, что любит наблюдать за лицами молодежи, когда она говорит им время, глядя на часы, на которых вообще цифры отсутствуют.

"У меня наручные часы вообще без цифр, представьте их лица, когда я по ним говорю который час", – пишет она.

Однако в комментариях много и тех, кто защищает современную молодежь, аргументируя, что эти знания не являются для них приоритетными.

"Как же любит старшее поколение унижать младшее, из-за того, что им не интересна какая-то технология которая существует пару сотен лет, а интересуются больше новыми", "Просто этот скилл уже не нужен. Поэтому и такая ситуация, ничего плохого нет. Стирать в реке мы все уже тоже не умеем и масло руками взбивать", – пишут пользователи.

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