Искусственный интеллект впервые получил ''золото'' на международной олимпиаде по математике: что это значит для науки

Модели искусственного интеллекта от Google и OpenAI впервые в истории получили золотые медали на Международной математической олимпиаде (IMO), которая в этом году проходила в Австралии. Модели обеих компаний решили пять из шести задач, достигнув результата с помощью универсальных моделей "рассуждения и естественного языка".

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Таким образом ИИ удалось продемонстрировать "человеческое" мышление в сложных математических вызовах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Экспериментальная модель OpenAI применяла масштабируемые вычисления и умела "думать дольше", рассматривая одновременно несколько возможных вариантов решения задач. Google использовал универсальную модель под названием Gemini Deep Think, версию которой ранее представили на ежегодной конференции разработчиков в мае.

Профессор Брауновского университета Чжонхьока Чжона уверяет, что такой прорыв "откроет потенциал для сотрудничества между искусственным интеллектом и математиками".

Из 630 студентов, принявших участие в 66-м IMO, 67 участников, или около 11%, получили золотые медали.

Напомним, сборная украинских школьников заняла 24-е место на этой же международной олимпиаде по математике. Интеллектуальные соревнования проходили с 10 по 20 июля в австралийском городе Саншайн-Кост (штат Квинсленд). Украина постепенно возвращается к привычному для себя месту в топ-10/20 стран мира по этой дисциплине. До полномасштабной войны в 2021 году Украина занимала шестое место в таком рейтинге, а в 2020-м – одиннадцатое. В этом году Украина имеет одно золото, два серебра и три бронзы.

Олесь Гордейчук из Киева получил золотую медаль. Парень – выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко. Серебро имеет 9-классник Александр Горбунов, который соревновался с 11-классниками или абитуриентами ведущих физико-математических университетов мира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор привел впечатляющие данные о победах Украины в международных олимпиадах.

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