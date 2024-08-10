'А голову ты дома не забыл?' Молодой учитель поделился крылатыми изречениями педагогов и вызвал у украинцев ностальгию по школьным годам

Молодой учитель физики и информатики Руслан Цыганков выложил в сети видео с крылатыми выражениями педагогов, которые они нередко используют при обучении. Украинцы не смогли пройти мимо высказываний, ведь работник образования вызвал у них ностальгию по школьным годам.

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Бывшие ученики отмечали, что они забыли, когда окончили школу, однако до сих пор помнят эти фразы. Первым из выражений, которым Цыганков поделился в ТікТок, было: "А голову ты дома не забыл?". Некоторые говорили, что это "бессмертная классика".

Топ-высказываний учителей по версии Руслана Цыганкова:

А почему все встали? Звонок для учителя.

Достаем двойные листики и будем писать самостоятельную.

Так, ану выйди и зайди еще раз.

Лес рук.

Пятьдесят чего? Килограмм, грамм, слонов?

А оценку я тоже на двоих буду делить?

А ты расскажи нам всем, чтобы все посмеялись.

На 12 знает Бог, на 11 я, а на 10 может быть вы.

Так, ну смотри, ставлю в журнал, но карандашом.

Украинцы восхищались высказываниями и уверяли, что слышали все из списка и смогли вернуться воспоминаниями в детство.

"Бессмертная классика".

"Уже забыла когда школу окончила, а эти легендарные фразы нет".

"Прям топ из топов! Все слышала".

"Вернул в детство".

"Этех учителей программируют всех так? Все те же слова".

"Последнее сто процентов. Еще "карандашом", а на второй раз расскажешь/напишешь".

"Боже, все высказывания к одному! Только разные учителя".

"Я как в детство вернулся".

А некоторые добавили в список фразы, которые также могли использовать учителя.

"In English please".

"Думать надо головой, а не тем, на чем сидите".

"Глаза накрасить не забыла, а стихотворение вызучить забыла".

"У нас одна учительница всегда говорила: "Черепашки ручки в ручки и погнали записывать".

"Зверинец, а не класс", – говорила наша учительница по математике".

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