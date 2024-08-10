"А голову ты дома не забыл?" Молодой учитель поделился крылатыми изречениями педагогов и вызвал у украинцев ностальгию по школьным годам
Молодой учитель физики и информатики Руслан Цыганков выложил в сети видео с крылатыми выражениями педагогов, которые они нередко используют при обучении. Украинцы не смогли пройти мимо высказываний, ведь работник образования вызвал у них ностальгию по школьным годам.
Бывшие ученики отмечали, что они забыли, когда окончили школу, однако до сих пор помнят эти фразы. Первым из выражений, которым Цыганков поделился в ТікТок, было: "А голову ты дома не забыл?". Некоторые говорили, что это "бессмертная классика".
Топ-высказываний учителей по версии Руслана Цыганкова:
- А почему все встали? Звонок для учителя.
- Достаем двойные листики и будем писать самостоятельную.
- Так, ану выйди и зайди еще раз.
- Лес рук.
- Пятьдесят чего? Килограмм, грамм, слонов?
- А оценку я тоже на двоих буду делить?
- А ты расскажи нам всем, чтобы все посмеялись.
- На 12 знает Бог, на 11 я, а на 10 может быть вы.
- Так, ну смотри, ставлю в журнал, но карандашом.
Украинцы восхищались высказываниями и уверяли, что слышали все из списка и смогли вернуться воспоминаниями в детство.
"Бессмертная классика".
"Уже забыла когда школу окончила, а эти легендарные фразы нет".
"Прям топ из топов! Все слышала".
"Вернул в детство".
"Этех учителей программируют всех так? Все те же слова".
"Последнее сто процентов. Еще "карандашом", а на второй раз расскажешь/напишешь".
"Боже, все высказывания к одному! Только разные учителя".
"Я как в детство вернулся".
А некоторые добавили в список фразы, которые также могли использовать учителя.
"In English please".
"Думать надо головой, а не тем, на чем сидите".
"Глаза накрасить не забыла, а стихотворение вызучить забыла".
"У нас одна учительница всегда говорила: "Черепашки ручки в ручки и погнали записывать".
"Зверинец, а не класс", – говорила наша учительница по математике".
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