'А как бежать на работу, когда шахеты над головой?' Украинцев возмутило решение МОН по усилению требований безопасности к учителям и воспитателям

Министерство образования и науки усилило требования по безопасности к учителям и воспитателям детсадов. В частности, определяются четкие критерии, по которым кандидат на должность не может быть допущен к работе с детьми. Это касается судимости за совершение уголовного преступления или преступления против детей, а также привлечения к административной ответственности за домашнее насилие, буллинг, невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Об этом говорится на официальной странице МОН. Согласно решению, для трудоустройства в детсад необходимо предоставить выписку из Дії об отсутствии судимости. В то же время, чтобы работать в школе нужно предоставить выписку из Дії и справку от Национальной полиции Украины об отсутствии правонарушений, связанных с буллингом или жестоким обращением с детьми.

Образовательное ведомство отмечает, что предложенный механизм позволит предотвратить трудоустройство в учебные заведения педагогов, которые могут представлять угрозу для детей, а также будет способствовать формированию безопасной образовательной среды.

Украинцев возмутило решение МОН. В частности, значительное большинство указывало на размер зарплат учителей. Пользователи сети отмечали, что именно поэтому педагоги нуждаются в справке от психиатра, ведь мало кто согласится на такие деньги. К тому же, многие говорили, что скоро не останется кому работать в учебных заведениях из-за постоянного увеличения требований к педагогам.

Кроме того, сетовали педагоги и на то, что должны выполнять требования по гарантиям безопасности детей. А именно, присматривать за детьми во время воздушной опасности.

"Многие говорят, что за такую зарплату работать с детьми и их родителями, может только душевно больной человек".

"МОН, вы в курсе какие в стране бешеные цены на все? И какие копейки вы платите учителям. Вскоре будете сами преподавать в гос школах, потому что учителя уйдут в частные заведения".

"А до сих пор брали судимых?"

"Воспитателям теперь нужен сертификат от психиатра для работы в саду. Потому что за такую зарплату надо проверить, нормальные они или больные на голову".

"В МОН точно нечем заняться. Преимущественный возраст работающих в садиках от 50 и пенсионеры. Как они уйдут, кто работать будет? Молодая девушка, которая даже любит детей не пойдет работать за копейки за которые она всем "должна".

