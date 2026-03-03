"Ребенок – это не мешок, в который можно напихать много соломы": образовательный эксперт объяснил реформу старшей школы в Украине
Для большинства детей нужно выставлять приоритеты в обучении, ведь только особые гении могут усваивать все отрасли и предметы на высоком уровне. Соответствующую профилизацию предусматривает реформа старшей школы в Украине, когда после 9 класса ученики выбирают свое направление, где будут углублять компетентность, которая должна перерасти в профессиональный интерес.
Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил образовательный эксперт Сергей Дятленко. По его словам, для того, чтобы ученики смогли получить качественные знания по выбранному направлению в образовании, необходимо упростить другие. Он подчеркнул, что "дети – это не мешок, в который можно напихать много соломы".
"И учителя боятся "поверхностных" знаний. На это имею ответ для педагогов: ребенок – это не мешок, в который можно напихать много соломы, и если утрамбовать, то влезет еще. Только особые гении могут усваивать все отрасли и все предметы на высоком уровне. Для большинства нужно выставлять приоритеты. Реформа школьного образования предусмотрела, что базовая школа, когда все изучают все, завершается в 9-м классе, а дальше вводится правдивая профилизация, когда ребенок выбирает "свое" направление, в котором будет углублять компетентность, которая должна была бы перерасти в профессиональный интерес. Поэтому если усиливаем "свое" направление, то должны упростить другие", – сказал Дятленко.
Он добавляет, что речь идет не о полном прекращении изучения предметов, а лишь о снижении сложности до уровня общего понимания, которое необходимо для успешного построения жизненной траектории. Ведь многие успешные люди имели проблемы с учебными предметами в определенной сфере, которая не входила в их образовательный интерес. Так, например, гуманитариям сложно было с точными науками, а у физиков и химиков возникали трудности с общественными науками или филологией.
Специалист также дал совет администрации лицеев, как вводить интегрированные курсы, ведь сразу возникает вопрос об отсутствии "универсальных преподавателей".
"Если совместить общественно-гуманитарные предметы или литературы – не столь сложная задача, то с интегрированным курсом "природа" сложнее", – отмечает Дятленко.
Он поделился опытом внедрения курса Стрыйского лицея имени Андрея Корчака, где удалось реализовать инициативу. В частности:
