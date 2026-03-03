'Ребенок – это не мешок, в который можно напихать много соломы': образовательный эксперт объяснил реформу старшей школы в Украине

Для большинства детей нужно выставлять приоритеты в обучении, ведь только особые гении могут усваивать все отрасли и предметы на высоком уровне. Соответствующую профилизацию предусматривает реформа старшей школы в Украине, когда после 9 класса ученики выбирают свое направление, где будут углублять компетентность, которая должна перерасти в профессиональный интерес.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил образовательный эксперт Сергей Дятленко. По его словам, для того, чтобы ученики смогли получить качественные знания по выбранному направлению в образовании, необходимо упростить другие. Он подчеркнул, что "дети – это не мешок, в который можно напихать много соломы".

"И учителя боятся "поверхностных" знаний. На это имею ответ для педагогов: ребенок – это не мешок, в который можно напихать много соломы, и если утрамбовать, то влезет еще. Только особые гении могут усваивать все отрасли и все предметы на высоком уровне. Для большинства нужно выставлять приоритеты. Реформа школьного образования предусмотрела, что базовая школа, когда все изучают все, завершается в 9-м классе, а дальше вводится правдивая профилизация, когда ребенок выбирает "свое" направление, в котором будет углублять компетентность, которая должна была бы перерасти в профессиональный интерес. Поэтому если усиливаем "свое" направление, то должны упростить другие", – сказал Дятленко.

Он добавляет, что речь идет не о полном прекращении изучения предметов, а лишь о снижении сложности до уровня общего понимания, которое необходимо для успешного построения жизненной траектории. Ведь многие успешные люди имели проблемы с учебными предметами в определенной сфере, которая не входила в их образовательный интерес. Так, например, гуманитариям сложно было с точными науками, а у физиков и химиков возникали трудности с общественными науками или филологией.

Специалист также дал совет администрации лицеев, как вводить интегрированные курсы, ведь сразу возникает вопрос об отсутствии "универсальных преподавателей".

"Если совместить общественно-гуманитарные предметы или литературы – не столь сложная задача, то с интегрированным курсом "природа" сложнее", – отмечает Дятленко.

Он поделился опытом внедрения курса Стрыйского лицея имени Андрея Корчака, где удалось реализовать инициативу. В частности:

Создали совместную естественную кафедру

Разместили рядом на одном этаже все естественные кабинеты

Создали общие помещения для хранения учебного оборудования по всем естественным предметам (если не помещаются, можно группировать на несколько, но обязательным условием является сочетание нескольких предметов)

Интегрированный курс в каждом классе на параллели преподает другой учитель (привлечены все естественники)

Учителя на кафедрах помогают друг другу готовиться к преподаванию блоков, которые для них являются "родными" (роль кафедр и взаимозависимость учителей).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет учителей и учеников 10-12 классов в рамках реформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!