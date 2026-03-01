'Зачем детям лишний год в школе?' Сергей Дятленко – о 12-летнем обучении, конце эпохи репетиторов и других 'страшилках' НУШ

Уже с 1 сентября 2027 года в Украине полноценно заработает Новая украинская школа: дети будут учиться 12 лет, школьная система поделится на гимназии и лицеи, а учителя 10-12 классов смогут преподавать по несколько предметов одновременно. Это лишь некоторые нововведения, которые вызывают тревогу и иногда панику не только среди родителей и учеников, но и среди педагогов и администраций учебных заведений.

Жар в огонь подлил бывший заместитель министра образования и науки Украины, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей, который является одним из создателей НУШ. В развернутом интервью он спрогнозировал будущее репетиторства в Украине, рассказал об интегрированных курсах, когда условный учитель физики будет объяснять детям биологию, и раскритиковал директоров школ, которые препятствуют созданию академических лицеев. Действительно ли так страшен черт, как его рисуют? Об этом OBOZ.UA поговорил с Сергеем Дятленко – экспертом по образованию, который работал в МОН в течение 13 лет.

– Сергей, согласны ли вы с мнением, что после реформы старшей школы в Украине исчезнет потребность в репетиторах?

– Очевидно, что группа "за все хорошее против всего плохого" ожидает от меня ответа, что хороший лицей вытеснит репетиторство. Нет, не вытеснит. Потому что природа этого явления значительно шире и глубже. Я зафиксирую лишь некоторые из факторов, которые будут поддерживать высокий рейтинг репетиторства:

Нет предела совершенству . Хороший репетитор по любому предмету всегда сможет предложить ученику и его родителям больше, чем это будет в лицее (повторение, другая систематизация, более глубокое погружение, другие формы работы). Вообще считаю, что репетиторство – это поиск способов достичь наилучшего результата. А опытом людей этой сферы услуг стоит пользоваться и в учебных заведениях.

Традиция. Мода. Бабушка занималась с репетиторами, я сдал хорошо ВНО, потому что имел репетиторов, поэтому и моим детям это не повредит.

Заинтересованность педагогов в репетиторстве, потому что это дополнительный заработок для учителей и их высокий неформальный рейтинг или прибыль для профессиональных репетиторов. Поэтому спрос будут постоянно подпитывать всеми возможными способами.

Посещение репетиторов – это своеобразная занятость детей. Родителям иногда сложно организовать досуг из-за своей загруженности работой или отсутствия возможностей/желания, а здесь и занятость, и с пользой.

Несмотря на это, хороший лицей способен немного подвинуть репетиторство, но преодолеть его, по моему мнению, не удастся.

– Как мама будущего школьника не могу не спросить: что лучше – сильный лицей, который даст все необходимые знания, или обычное заведение "у дома" и дополнительные платные занятия с репетиторами при необходимости?

– Вынужден вас разочаровать: учебное заведение "у дома", которое не обеспечивает получение надлежащего уровня знаний, а выполняет лишь функцию "сохранения", – это даже не "ноль", это "минус". Такая школа вредит ребенку, потому что он привыкает к искривленному миру: отдых вместо работы и усилий, отсутствие ответственности, пренебрежение чужим трудом. При этом такой ученик еще и будет мешать тем, кто стремится получать знания, но не имеет возможности работать с репетиторами. И для таких детей путь к качественному образованию закрывается.

Далее – учитель, которому, как и каждому человеку, также нужна мотивация для работы. Лучшей мотивацией является заинтересованный ученик. Когда ученики и их родители не заинтересованы в результатах обучения, то и у учителя в конце концов опускаются руки. И именно "незаинтересованность в обучении" стоит на первом месте среди проблем современной школы, которые определяют педагоги.

– Большую дискуссию между сторонниками классического образования и реформаторами вызвали интегрированные курсы. Педагоги-предметники боятся потери часов, а родители – "поверхностных" знаний. Как вы относитесь к идее, что в 10-12 классах учитель будет преподавать несколько предметов?

– В вопросе очень четко определены основные причины сопротивления интегрированным курсам. Уточнил бы, что и учителя боятся "поверхностных" знаний. На это есть ответ для учителей: ребенок – это не мешок, в который можно напихать много соломы, и если утрамбовать, то влезет еще. Только особые гении могут усваивать все отрасли и все предметы на высоком уровне. Для большинства нужно выставлять приоритеты. Реформа школьного образования предусмотрела, что базовая школа, когда все изучают все, завершается в 9-м классе, а дальше вводится правдивая профилизация, когда ребенок выбирает "свое" направление, в котором будет углублять компетентность, которая должна была бы перерасти в профессиональный интерес. Поэтому если усиливаем "свое" направление, то должны упростить другие.

Родителям добавлю, что у успешных людей в определенной сфере обычно были проблемы с учебными предметами, которые не входили в их образовательный интерес. Гуманитариям сложно было с точными науками, а у физиков и химиков возникали трудности с общественными науками, а иногда и с филологией. Отмечу, что речь идет не о полном прекращении изучения предметов, а лишь о снижении сложности до уровня общего понимания, необходимого для успешного построения жизненной траектории. Простыми словами – без углубления в детали.

Есть у меня и совет для администраций лицеев, как вводить эти интегрированные курсы, потому что сразу возникнет вопрос об отсутствии таких универсальных учителей. И если совместить общественно-гуманитарные предметы или литературы – не столь сложная задача, то с интегрированным курсом "природа" сложнее. Делюсь алгоритмом успешного опыта внедрения такого курса, с которым ознакомился в Стрыйском лицее имени Андрея Корчака:

Создали общую естественную кафедру естественных наук

Разместили рядом на одном этаже все природоведческие кабинеты

Создали общие помещения для хранения учебного оборудования по всем естественным предметам (если не помещаются, можно группировать на несколько, но обязательным условием является сочетание нескольких предметов)

Интегрированный курс в каждом классе на параллели преподает другой учитель (привлечены все естественники)

Учителя на кафедрах помогают друг другу готовиться к преподаванию блоков, которые для них являются "родными" (роль кафедр и взаимозависимость учителей).

– Украинских родителей также пугает перспектива 12-го года обучения. Главный вопрос: "Зачем детям лишний год в школе?". В то же время МОН уже заявило, что продолжительность бакалавриата для таких школьников будет составлять три года. Как вы считаете – трех лет обучения достаточно для получения диплома?

– Еще каких-то 100 лет назад образование у нас не было обязательным. В начале 30-х годов прошлого века ввели 4-летнюю школу, которая еще не охватывала стопроцентно всех детей. Потом школа стала 7-летней, далее 8-летней, 10-летней, 11-летней. И вот теперь переходим на 12-летнюю. Кстати, в Европе только две страны, которые не хочется даже упоминать, имеют срок обучения в школе менее 12 лет. Количество базовых знаний, необходимых для успешной самореализации человека, со временем растет. И здесь уже применяют как дифференцированный подход, так и увеличение сроков обучения.

Также известно, что высшие учебные заведения постоянно жалуются на недостаточный уровень абитуриентов, поэтому именно за счет более высокого уровня подготовки выпускников и профилизации обучения в школе планируют сократить до трех лет бакалавриат.

И еще кое-что об отношении родителей к 3-летней школе. С 1 сентября 2026 года планируется пилотирование той самой 3-летней профильной школы, которую будут осуществлять 150 лицеев. У родителей есть выбор: их дети могут идти в 10 класс с двухлетним сроком обучения или в 10 класс с трехлетним. Даже меня удивило такое большое количество родителей, которые выбирают для своих детей именно второй вариант. Дополнительным бонусом при этом будет почти отсутствующая конкуренция для поступающих в 2029 году, когда из-за изменений в сроках получения общего среднего образования только эти 150 лицеев будут иметь выпускников.

– Реформа НУШ предусматривает создание сети академических лицеев. Это означает, что не каждая школа будет иметь 10-12 классы. Детям из сел или небольших городков придется ездить за десятки километров или жить в пансионах (общежитиях). Родители не готовы отпускать 15-летних подростков от себя, сомневаясь в безопасности и бытовых условиях таких пансионов. Другой момент – это стресс от смены коллектива: после 9 класса ребенок вынужден менять привычную среду, друзей и учителей, а это уже дополнительное психологическое давление перед экзаменами. Как вы это можете прокомментировать?

– Не перестаю повторять, что изменение коллектива и среды положительно влияет на детей, на их умение адаптироваться к обстоятельствам, ведь в жизни им придется находить себе дело в разных условиях. Было бы хорошо получить необходимые навыки еще за школьной партой. Поэтому я бы, наоборот, советовал "тасовать" классы не только на 10-й год обучения, но и на 3-й, 5-й или 7-й. При этом создавая условия для взаимодействия с разными учениками и учителями в течение обучения в начальной и базовой школе.

Что касается необходимости создавать большие лицеи, которых не будет в малых селах, то главным их преимуществом является возможность ввести много профилей и охватить обучением согласно склонностям и предпочтениям всех учеников. Приведу такой пример: во Владимирской громаде создали единый большой лицей, в который довозили учеников из сел на расстоянии до 30 км. В лицее ввели разные профили, в том числе и химический. Ни в одной из школ, где учились ученики до этого, такого профиля не могло быть, потому что количество любителей химии не превышало 3-5 на класс. А здесь их собрали вместе, и такой профиль заработал с лучшим учителем химии на громаду. Через два года эти ученики очень успешно сдали НМТ (один из самых высоких результатов по стране!) и ВСЕ поступили на медицину по бюджетной форме обучения, потому что там профильной была именно химия. Смогли бы все эти дети попасть на обучение в медицинские учреждения высшего образования, если бы продолжали учиться "возле дома"? А на бюджет? Так вот.

Сами по себе позитивные изменения не придут на белом коне без всяких негативных последствий. Эффективность этих изменений измеряется разницей между плюсом и минусом, а не плюсом и нулем. Для получения качественного образования нужно чем-то уступить или приложить больше усилий. Что характерно – именно родители опасаются, что 15-летние дети не могут быть самостоятельными и им будет очень плохо без родственников. Сами же дети, отвечая на этот вопрос в опросах, которые мы проводим в громадах, значительно легче и спокойнее относятся к изменениям.

И еще добавлю недавний комментарий, который оставили под моим сообщением в социальных сетях (передаю дословно):

"Но у нас уже и так где-то 90% сельских школ имеют подвоз, потому что есть огромное количество сел, где живет 10-20 учеников. И в тех селах нет школы уже давно. Возят по разбитым дорогам учеников и даже младших классов. Под обстрелами учеников не возят, потому что там, где дороги обстреливаются, очного обучения нет. Доступность к образованию возле дома делает школу в селе камерой хранения для старшеклассников, которые просто пересиживают. Теперь большинство тех учеников поедут учиться в учреждения профессионально-технического образования"

Нельзя надеяться, что когда-то сделают дороги в села, которые вымирают. Школы там тоже не построят.

Дети растут, и промедление с реформой лишает их возможности на качественное образование и забирает шанс на успешное будущее.

– Многие родители перед выбором лицея обращают внимание на рейтинг заведения по результатам НМТ. Как вы считаете, насколько целесообразно ориентироваться на эти цифры? Я неоднократно слышала истории, что лицеи просто "избавляются" от школьников, которые будут занижать общий рейтинг.

– Образование нужно для жизни, а не для ВНО/НМТ. Наступит время – и в учреждения высшего образования будут принимать всех желающих, как и в школу, но проверять уровень подготовки и выдавать диплом "на выходе" только тем, кто успешно сдал выпускные экзамены, а не вступительные. Это еще один этап реформы, который обязательно надо воплотить для формирования правдивого и ценного отношения к образованию.

Что касается заведений с высоким рейтингом НМТ, то соглашусь, что обычно в таких заведениях действительно более высокий уровень образования, но еще учитывать нужно динамику результатов за несколько лет. При этом следует понимать, что на результаты ВНО/НМТ влияние имеет не только лицей, но и репетиторы, семья и сам ученик.

