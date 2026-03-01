"Зачем детям лишний год в школе?" Сергей Дятленко – о 12-летнем обучении, конце эпохи репетиторов и других "страшилках" НУШ
Уже с 1 сентября 2027 года в Украине полноценно заработает Новая украинская школа: дети будут учиться 12 лет, школьная система поделится на гимназии и лицеи, а учителя 10-12 классов смогут преподавать по несколько предметов одновременно. Это лишь некоторые нововведения, которые вызывают тревогу и иногда панику не только среди родителей и учеников, но и среди педагогов и администраций учебных заведений.
Жар в огонь подлил бывший заместитель министра образования и науки Украины, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей, который является одним из создателей НУШ. В развернутом интервью он спрогнозировал будущее репетиторства в Украине, рассказал об интегрированных курсах, когда условный учитель физики будет объяснять детям биологию, и раскритиковал директоров школ, которые препятствуют созданию академических лицеев. Действительно ли так страшен черт, как его рисуют? Об этом OBOZ.UA поговорил с Сергеем Дятленко – экспертом по образованию, который работал в МОН в течение 13 лет.
– Сергей, согласны ли вы с мнением, что после реформы старшей школы в Украине исчезнет потребность в репетиторах?
– Очевидно, что группа "за все хорошее против всего плохого" ожидает от меня ответа, что хороший лицей вытеснит репетиторство. Нет, не вытеснит. Потому что природа этого явления значительно шире и глубже. Я зафиксирую лишь некоторые из факторов, которые будут поддерживать высокий рейтинг репетиторства:
Несмотря на это, хороший лицей способен немного подвинуть репетиторство, но преодолеть его, по моему мнению, не удастся.
– Как мама будущего школьника не могу не спросить: что лучше – сильный лицей, который даст все необходимые знания, или обычное заведение "у дома" и дополнительные платные занятия с репетиторами при необходимости?
– Вынужден вас разочаровать: учебное заведение "у дома", которое не обеспечивает получение надлежащего уровня знаний, а выполняет лишь функцию "сохранения", – это даже не "ноль", это "минус". Такая школа вредит ребенку, потому что он привыкает к искривленному миру: отдых вместо работы и усилий, отсутствие ответственности, пренебрежение чужим трудом. При этом такой ученик еще и будет мешать тем, кто стремится получать знания, но не имеет возможности работать с репетиторами. И для таких детей путь к качественному образованию закрывается.
Далее – учитель, которому, как и каждому человеку, также нужна мотивация для работы. Лучшей мотивацией является заинтересованный ученик. Когда ученики и их родители не заинтересованы в результатах обучения, то и у учителя в конце концов опускаются руки. И именно "незаинтересованность в обучении" стоит на первом месте среди проблем современной школы, которые определяют педагоги.
– Большую дискуссию между сторонниками классического образования и реформаторами вызвали интегрированные курсы. Педагоги-предметники боятся потери часов, а родители – "поверхностных" знаний. Как вы относитесь к идее, что в 10-12 классах учитель будет преподавать несколько предметов?
– В вопросе очень четко определены основные причины сопротивления интегрированным курсам. Уточнил бы, что и учителя боятся "поверхностных" знаний. На это есть ответ для учителей: ребенок – это не мешок, в который можно напихать много соломы, и если утрамбовать, то влезет еще. Только особые гении могут усваивать все отрасли и все предметы на высоком уровне. Для большинства нужно выставлять приоритеты. Реформа школьного образования предусмотрела, что базовая школа, когда все изучают все, завершается в 9-м классе, а дальше вводится правдивая профилизация, когда ребенок выбирает "свое" направление, в котором будет углублять компетентность, которая должна была бы перерасти в профессиональный интерес. Поэтому если усиливаем "свое" направление, то должны упростить другие.
Родителям добавлю, что у успешных людей в определенной сфере обычно были проблемы с учебными предметами, которые не входили в их образовательный интерес. Гуманитариям сложно было с точными науками, а у физиков и химиков возникали трудности с общественными науками, а иногда и с филологией. Отмечу, что речь идет не о полном прекращении изучения предметов, а лишь о снижении сложности до уровня общего понимания, необходимого для успешного построения жизненной траектории. Простыми словами – без углубления в детали.
Есть у меня и совет для администраций лицеев, как вводить эти интегрированные курсы, потому что сразу возникнет вопрос об отсутствии таких универсальных учителей. И если совместить общественно-гуманитарные предметы или литературы – не столь сложная задача, то с интегрированным курсом "природа" сложнее. Делюсь алгоритмом успешного опыта внедрения такого курса, с которым ознакомился в Стрыйском лицее имени Андрея Корчака:
– Украинских родителей также пугает перспектива 12-го года обучения. Главный вопрос: "Зачем детям лишний год в школе?". В то же время МОН уже заявило, что продолжительность бакалавриата для таких школьников будет составлять три года. Как вы считаете – трех лет обучения достаточно для получения диплома?
– Еще каких-то 100 лет назад образование у нас не было обязательным. В начале 30-х годов прошлого века ввели 4-летнюю школу, которая еще не охватывала стопроцентно всех детей. Потом школа стала 7-летней, далее 8-летней, 10-летней, 11-летней. И вот теперь переходим на 12-летнюю. Кстати, в Европе только две страны, которые не хочется даже упоминать, имеют срок обучения в школе менее 12 лет. Количество базовых знаний, необходимых для успешной самореализации человека, со временем растет. И здесь уже применяют как дифференцированный подход, так и увеличение сроков обучения.
Также известно, что высшие учебные заведения постоянно жалуются на недостаточный уровень абитуриентов, поэтому именно за счет более высокого уровня подготовки выпускников и профилизации обучения в школе планируют сократить до трех лет бакалавриат.
И еще кое-что об отношении родителей к 3-летней школе. С 1 сентября 2026 года планируется пилотирование той самой 3-летней профильной школы, которую будут осуществлять 150 лицеев. У родителей есть выбор: их дети могут идти в 10 класс с двухлетним сроком обучения или в 10 класс с трехлетним. Даже меня удивило такое большое количество родителей, которые выбирают для своих детей именно второй вариант. Дополнительным бонусом при этом будет почти отсутствующая конкуренция для поступающих в 2029 году, когда из-за изменений в сроках получения общего среднего образования только эти 150 лицеев будут иметь выпускников.
– Реформа НУШ предусматривает создание сети академических лицеев. Это означает, что не каждая школа будет иметь 10-12 классы. Детям из сел или небольших городков придется ездить за десятки километров или жить в пансионах (общежитиях). Родители не готовы отпускать 15-летних подростков от себя, сомневаясь в безопасности и бытовых условиях таких пансионов. Другой момент – это стресс от смены коллектива: после 9 класса ребенок вынужден менять привычную среду, друзей и учителей, а это уже дополнительное психологическое давление перед экзаменами. Как вы это можете прокомментировать?
– Не перестаю повторять, что изменение коллектива и среды положительно влияет на детей, на их умение адаптироваться к обстоятельствам, ведь в жизни им придется находить себе дело в разных условиях. Было бы хорошо получить необходимые навыки еще за школьной партой. Поэтому я бы, наоборот, советовал "тасовать" классы не только на 10-й год обучения, но и на 3-й, 5-й или 7-й. При этом создавая условия для взаимодействия с разными учениками и учителями в течение обучения в начальной и базовой школе.
Что касается необходимости создавать большие лицеи, которых не будет в малых селах, то главным их преимуществом является возможность ввести много профилей и охватить обучением согласно склонностям и предпочтениям всех учеников. Приведу такой пример: во Владимирской громаде создали единый большой лицей, в который довозили учеников из сел на расстоянии до 30 км. В лицее ввели разные профили, в том числе и химический. Ни в одной из школ, где учились ученики до этого, такого профиля не могло быть, потому что количество любителей химии не превышало 3-5 на класс. А здесь их собрали вместе, и такой профиль заработал с лучшим учителем химии на громаду. Через два года эти ученики очень успешно сдали НМТ (один из самых высоких результатов по стране!) и ВСЕ поступили на медицину по бюджетной форме обучения, потому что там профильной была именно химия. Смогли бы все эти дети попасть на обучение в медицинские учреждения высшего образования, если бы продолжали учиться "возле дома"? А на бюджет? Так вот.
Сами по себе позитивные изменения не придут на белом коне без всяких негативных последствий. Эффективность этих изменений измеряется разницей между плюсом и минусом, а не плюсом и нулем. Для получения качественного образования нужно чем-то уступить или приложить больше усилий. Что характерно – именно родители опасаются, что 15-летние дети не могут быть самостоятельными и им будет очень плохо без родственников. Сами же дети, отвечая на этот вопрос в опросах, которые мы проводим в громадах, значительно легче и спокойнее относятся к изменениям.
И еще добавлю недавний комментарий, который оставили под моим сообщением в социальных сетях (передаю дословно):
Нельзя надеяться, что когда-то сделают дороги в села, которые вымирают. Школы там тоже не построят.
Дети растут, и промедление с реформой лишает их возможности на качественное образование и забирает шанс на успешное будущее.
– Многие родители перед выбором лицея обращают внимание на рейтинг заведения по результатам НМТ. Как вы считаете, насколько целесообразно ориентироваться на эти цифры? Я неоднократно слышала истории, что лицеи просто "избавляются" от школьников, которые будут занижать общий рейтинг.
– Образование нужно для жизни, а не для ВНО/НМТ. Наступит время – и в учреждения высшего образования будут принимать всех желающих, как и в школу, но проверять уровень подготовки и выдавать диплом "на выходе" только тем, кто успешно сдал выпускные экзамены, а не вступительные. Это еще один этап реформы, который обязательно надо воплотить для формирования правдивого и ценного отношения к образованию.
Что касается заведений с высоким рейтингом НМТ, то соглашусь, что обычно в таких заведениях действительно более высокий уровень образования, но еще учитывать нужно динамику результатов за несколько лет. При этом следует понимать, что на результаты ВНО/НМТ влияние имеет не только лицей, но и репетиторы, семья и сам ученик.
Читайте также интервью с Сергеем Дятленко об отставании сельских учеников, роли будущих лицеев и том, для чего учить таблицу умножения: "Вам нужна школа или образование?".
Еще на OBOZ.UA – блог образовательного эксперта о подпольных заведениях УПЦ МП в Украине: "Директора тысяч школ даже не догадываются, где находятся их ученики".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!