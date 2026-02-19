Сможет ли биолог преподавать физику? Павел Хобзей объяснил, что ждет учителей и учеников 10-12 классов в рамках реформы

Перед учителями, которые будут преподавать в старшей профильной школе, появится несколько вызовов. В частности, им придется выйти за пределы своей специализации и овладеть смежными предметами в рамках интегрированных курсов. Так, например, в составе гуманитарного блока "Science" преподаватель биологии может получить нагрузку по физике.

Об этом говорит бывший заместитель министра образования и науки, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей в выпуске "Клуб экспертов и эксперток" со Светланой Жабюк. По его словам, подобное решение призвано разгрузить программу, в частности, педагог считает, что более восьми предметов в семестр быть не должно. Ведь, в противном случае, это будет напоминать школу, где дети изучают 12-14 дисциплин.

По его мнению, учителя должны быть готовы к универсальности, ведь если педагог не хочет разобраться в смежном предмете, то этого не стоит ожидать от старшеклассников.

"Это вопрос преподавания интегрированных предметов. Например, если я выбрал гуманитарный, то у меня будет предмет Science – природоведение. Ты должен знать какие-то определенные вещи, но такие мировоззренческие, которые соответствуют тому стандарту. И здесь тоже возникает: "Я учитель биологии, как я буду читать физику?" Подождите, у вас есть высшее образование, вы в школе учили ту физику, а вы учите детей, которые в 10-м классе. Так почему они должны это знать, если вы этого не хотите знать, как взрослый человек с высшим образованием? Потому что я сижу в своем предмете, я уже забыл о других предметах? Будет группа, где надо будет готовить учителей, которые будут преподавать интегрированные предметы, потому что с моей точки зрения более восьми предметов в семестр быть не может", – сказал Хобзей.

Кроме кадрового переформатирования педагогов, реформа также предусматривает Проектное обучение. Так, учителя становятся, в определенном смысле, менторами, которые помогают развивать ученикам навыки и командную работу. Наибольшая нагрузка, согласно программе, ожидается в 11 классе, который станет "якорным" для детей. Зато в 12-м школьники будут максимально сфокусированы на подготовке к выпускным экзаменам.

В то же время, Хобзей отметил, что курсы повышения квалификации для учителей не будут гарантировать результата, если педагог лично не готов к изменениям.

