Выпускники эти предметы на НМТ не выбирают: педагог назвал специальности, которые будут востребованы в Украине после войны

Менее 3% поступающих выбирают физику при сдаче национального мультипредметного теста (НМТ) и менее 1,5% выбирает химию. В то же время, именно эти дисциплины будут востребованы в профессиях в Украине после войны.

Об этом заявил бывший заместитель министра образования и науки, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей в выпуске "Клуб экспертов и експерток" со Светланой Жабюк. Он отмечает, что технологические успехи, которые сейчас имеет Украина, обеспечивает именно физика и химия.

"Если вы посмотрите, какой процент НМТ сдают на поступление по физике и по химии, то все печально. У нас менее 3% тех учеников, имеющих физико-математический профиль, которые выбирают физику. И у нас менее 1,5% тех, кто выбирает химию. Это химико-биологический или химический профиль. Другие будут выбирать английский язык. Но когда мы имеем этого врага и никуда он не денется и с которым это игра надолго, мы видим эти технологические успехи, которые имеет Украина, это обеспечивает физика и химия", – сказал Хобзей.

Он подчеркивает, что если эти программы будут иметь финансирование и будет спрос на соответствующих специалистов, то будет развиваться и военно-промышленный комплекс Украины, где выпускники будут иметь работу с высокой зарплатой, как это было в советские времена.

Эксперт отмечает, что нужно наверстывать провал, который сейчас наблюдается в среднем образовании, в частности в физике и химии. Кроме того, по словам Хобзея в профильном образовании следует давать не математические профили, а физико-математические. Ведь тогда ученики лучше научатся математике на физических моделях и, когда изменится рынок труда, они будут иметь основу для дальнейшего развития в профессии. То же самое касается и химии, подчеркивает педагог, когда нужно создавать химико-биологические профили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО утвердил изменения в тестах по химии и физике на НМТ 2026.

