Школа +1, университет -1. Когда стартует трехлетний бакалавриат, какой будет магистратура и к чему готовиться абитуриентам

В Украине в 2029 году стартует экспериментальное введение трехлетнего бакалавриата. В то же время в 2030 году такое обучение будет происходить на постоянной основе. Таким образом, ученики будут иметь дополнительный год в старшей школе и на один меньше после поступления в учреждения высшего образования.

Об этом сообщает Министерство образования и науки в комментарии Вчися.Медиа. Согласно реформе, трехлетний бакалавриат станет доступным для выпускников пилотных академических лицеев. Впоследствии такая модель должна стать базовой, когда школа будет предусматривать 12 лет обучения, 3 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Исключением будут специальности, где невозможно на уровне профильного среднего образования предоставить отдельные компетентности, которые сейчас относятся к бакалаврскому уровню.

В то же время, если выпускник после профильного среднего образования поступает на специальность, не соответствующую полученному профилю , или выбирает направление, которое не может покрыть необходимую базу, то поступление будет происходить по традиционной четырехлетней траектории, или через дополнительный "компенсационный курс".

Для реализации проекта придется обновить стандарты высшего образования и программы, чтобы четко разграничить, какие компетентности формируют на уровне профильного среднего образования, а какие – оставляют в бакалавриате.

Так, будет происходить переходный период продолжительностью 1-2 года для настройки системы, когда:

будут корректировать программы;

уточнять профильные требования к поступлению;

выравнивать возможные разрывы в подготовке.

Для отработки модели до ее полноценного внедрения предусмотрен экспериментальный запуск в 2029 году. До этого периода количество поступающих в Украине может существенно снизиться, однако причина не в трехлетнем бакалавриате, а в реформе старшей школы. Следовательно, 12-й год обучения завершат только выпускники пилотных лицеев – ориентировочно 15 тысяч человек (сейчас таких ежегодно примерно 200 тысяч).

Таким образом МОН планирует изменить логику вступительной кампании, когда университеты будут соревноваться за выпускников, а не наоборот.

Трехлетняя модель бакалавриата не должна повлиять на доходы вузов, ведь она меняет только структуру с "4 года бакалавриата + 1,5 года магистратуры" на "3 года бакалавриата + 2 года магистратуры", а также дает отдельную траекторию для тех, кто меняет профиль – через компенсационный курс.

Образовательное ведомство уверено, что среднегодовое количество студентов из-за перехода на другую структуру не должно претерпеть существенных изменений. Зато демографические и экономические факторы влияют на финансовую ситуацию университетов значительно шире.

Сколько кредитов будет иметь трехлетний бакалавриат

Для трехлетнего бакалавриата базовый объем составит 180 кредитов ЕКТС (Европейская кредитная трансферно-накопительная система). Таким образом средняя нагрузка будет оставаться стандартной – 60 кредитов в учебный год.

В то же время студенты могут брать до 80 кредитов в год. Это касается индивидуального учебного плана конкретного ученика, однако не является основой для проектирования типовой образовательной программы на уровне университета.

Для запуска трехлетних программ понадобятся изменения на уровне стандартов высшего образования. В частности, необходимо формально зафиксировать:

новую структуру результатов обучения;

входные требования по профильному среднему образованию;

механизмы компенсации образовательных разрывов в случае изменения профиля (через компенсационный курс или другие переходные решения).

