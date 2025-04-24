11-летнее обучение в школах сейчас проходит только в трех странах – Беларуси, России и Украине. В европейских странах ученики должны учиться не менее 12 лет.

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Образовательная деятельница Лилия Гриневич в КШГУ Media объяснила, что реформа профильной школы не началась у нас раньше, потому что бывший министр образования Дмитрий Табачник пытался сохранить Украину в российских рамках. По ее словам, сейчас наше государство имеет устойчивое намерение перейти к 12-летнему образованию.

"11-летнее полное общее среднее образование есть в трех странах – это Беларусь, Россия и Украина. И в свое время, когда Украина хотела перейти на 12-летнее образование, а это за счет старшей профильной школы, тогда эта реформа была свернута министром Дмитрием Табачником. Теперь мы понимаем его мотивы сворачивания этой реформы, как пророссийского агента, потому что очень важно было сохранить Украину именно в этих российских рамках", – сказала Гриневич.

Напомним, в Украине с 2025 года начнется пилотирование реформы старшей школы, чтобы до ее внедрения в 2027-м учебные заведения имели время на подготовку. Согласно ей, ученикам добавляется один год к обучению, они смогут самостоятельно выбирать предметы и получать консультации карьерного советника.

8 класс станет адаптационным для школьников. Таким образом, украинское образование будет приближаться к иностранному. Благодаря этому, ученики старшей школы будут поступать в университеты более подготовленными, тогда как выпускники, которые будут поступать в профессиональные колледжи, смогут иметь профессию по окончании обучения.

Выпускники базовой школы смогут выбирать из академических лицеев и учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

В 2018 году в Украине стартовала реформа Новая украинская школа. Согласно ей, происходит деление на:

начальную школу (1-4 класса);

гимназию (5-9 классы, базовое образование);

академический лицей (10-12 классы, профильное образование).

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