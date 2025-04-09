'Большинство родителей согласилось': МОН определило предельное расстояние, на которое учеников будут подвозить в лицеи

Максимальное расстояние расположения лицеев от дома учеников не должно превышать 30 километров. Во многих случаях учебные заведения будут работать ближе – 10-20 км.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН), разъясняя суть реформы старшей школы. Там также отметили, что в лицеи будут организованы довозы. Образовательное ведомство подчеркнуло, что большинство родителей согласилось поддержать такую модель, если будет организован подвоз, а расстояние до учебного заведения приемлемым.

Планирование сети лицеев базируется на ГИС-картографии и доступности.

Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, 72% учеников 10–11 классов согласились бы учиться в более отдаленном заведении, если там созданы лучшие условия и обеспечен подвоз.

Напомним, заместитель председателя комитета по образованию, науке и инновациям Сергей Колебошин пояснил, что все преподавание в 10-11-12 классе будет разделено на три группы: ядро, профильность и курсы по выбору. Кроме того, изменится нагрузка на учащихся за счет добавления 12 класса.

Также реформирование старшей школы позволит ввести в школу ставку образовательного карьерного советника или ментора – человека, который будет помогать ребенку выбирать профиль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сергей Дятленко назвал 7 самых больших проблем старшей школы и объяснил, почему решить их будет сложно.

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