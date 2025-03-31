Сергей Дятленко назвал 7 самых больших проблем старшей школы и объяснил, почему решить их будет сложно

Образовательный эксперт Сергей Дятленко провел опрос и определил 7 самых больших проблем старшей школы. Согласно реформе, в Украине должны появиться большие академические лицеи, где будут учиться ученики 10-12 классов.

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Своими выводами Дятленко поделился в Facebook. Он отметил, что изменения не всегда могут быть исключительно положительными, однако в случае реформы старшей школы иногда противники нововведений имеют правдивые аргументы. Опрос, в котором можно было выбирать несколько вариантов, собрал 688 голосов.

7 проблем старшей школы

Перегруженные обучающие программы – 29%. Специалист отмечает, что уже почти 20 лет пытаются разгрузить программы, однако полноценно это сделать так и не удалось. Авторы программ по каждому предмету уверяют, что это необходимый минимум, который позволит продолжить обучение, если ученик выберет профессию, связанную с этой дисциплиной. Дятленко обратил внимание на выражение "если выберет".

Не мотивированные учащиеся – 29% . Повысить мотивацию детей можно путем заинтересованности содержанием образования, интересной организацией учебного процесса и осознания школьникам и их родителями потребностей в качественном образовании для успешной самореализации.

Не мотивированные учителя – 14% . Для увеличения мотивации педагогам, в первую очередь, необходимо повысить зарплату. Кроме того, влиять на поощрение может конкурентная среда, когда школьные преподаватели будут конкурировать за престижные часы нагрузки. Также важно учитывать не формальное и доступное профессиональное развитие.

Большое количество учебных предметов – 12%. Чтобы уменьшить количество дисциплин, их нужно заменить на углубленное изучение меньшего количества предметов, с уклоном на практическое применение.

Отсутствует обучающее оборудование – 8%. По словам Дятленко, пока во всех школах появится современное оборудование, оно уже успеет устареть, ведь устроить это очень дорого. Кроме того, используют то, что есть сейчас, далеко не все педагоги.

Нет возможности выбрать свой профиль – 7%. Эксперт подчеркивает, что количество профилей зависит от количества учеников. Однако сейчас можно предположить, что направлений будет 1–2 на школу или на общину.

"Количество профилей зависит от количества учеников. На данный момент, это 1–2 профиля на школу, а то и на всю общину. Наклонности и способности не всех учеников попадут в эти 2 профиля, хотя отдельные попадут в "яблочко". Учитывая крайние законопроекты в этом направлении, чтобы определить максимальное количество профилей нужно количество учеников разделить на 8 (минимально возможное количество учащихся в группе). Это ведь если есть учитель, который может преподавать предмет на профильном уровне, и база", – отмечает Дятленко.

Сложный доступ к учебным заведениям – 1%. По словам специалиста, некоторые и сейчас испытывают трудности с доездом в старшую школу. А когда их количество уменьшится, этот процесс усложнится еще больше. В то же время родители не хотят отпускать детей в учебные пансионаты, а государство не выделяет средства на их создание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Раде предложили компромисс по реформе старшей школы, которая возмутила украинцев.

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