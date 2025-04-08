Реформа старшей школы: как будет проходить обучение в 10-12 классах и что изменится для учеников в Украине

Автор законопроекта об академических лицеях Сергей Колебошин рассказал о реформе старшей школы в Украине и о том, как будет проходить обучение в 10, 11 и 12 классах – что изменится для учеников. По его словам, с точки зрения нагрузки на ребенка программа при добавленном 12-м классе точно планируется меньше, чем сейчас в 10-11.

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Как объяснил разработчик и куратор исследования PISA, которое предоставляет доказательные данные о качестве образования, Андреас Шляйхер, во время реформы добавили не 12-й класс, а 10-й, потому что 11-12 это уже будет профилизация. А 10 класс фактически адаптационный в профильном образовании, рассказал он в интервью НУШ. Это класс поиска, мягкий вход в профиль, возможность для ребенка дрифтовать между разными профилями.

Как будет проходить обучение в 10, 11 и 12 классах

Сергей Колебошин рассказал, что все преподавание в 10-11-12 классе будет разделено на три группы: ядро, профильность и курсы по выбору.

"Ядро одинаковое для всех, профиль ребенок выбирает. И третий компонент – курсы по выбору, интересные ребенку. И как раз здесь и нужен немаленький академический лицей", – объясняет он и добавляет, что это делается для того, чтобы обеспечить достаточное качество и количество курсов по выбору.

Ребёнок из физического профиля сможет выбрать, например, историю кинематографа или международную журналистику, и дальше поступать в высшее учебное заведение совершенно не по физическому профилю. Или же ребенок осознает, что ему это интересно, и меняет профиль, чтобы 11-12 класс учиться тому, что ему нравится.

Также, по словам автора этого законопроекта, реформирование старшей школы позволит ввести в школу ставку образовательного карьерного советника или ментора – человека, который будет помогать ребенку выбирать профиль.

"Потому что сейчас что происходит после 9 класса? В маленькой школе собирают родительское собрание и говорят: у нас будет профиль украинского языка, а второй – это универсальный", – говорит Колебошин, объясняя это тем, что один из профилей выбирается, чтобы была возможность предоставить часы для учителя, а не потому, что детей, которые хотят больше учиться именно поглубже. Остальных учащихся просто оставляют в классе с универсальным профилем.

Обособленный лицей даст больше возможностей учителям

Сергей Колебошин говорит, что есть успешные примеры, где учителя, работающие в старшей профильной школе, получают большие заработные платы, поскольку подготовка к занятию и тип работы являются более сложной задачей. Но, по его словам, в Украине это возможно только в том случае, если увеличится социальное обеспечение учителя.

"Какую бы мы сеть не образовали, какие бы идеальные программы мы ни спланировали, ничего этого не будет, если в школу не придет качественный учитель, а для этого должна быть достойная оплата труда педработников", – говорит он и добавляет, что все же возможности для учителя с реформой появятся.

Он приводит в пример научные лицеи, указывая, что законопроект не запрещает делать монопрофильность.

"Надо будет искать компромисс и решения. Научные лицеи – четкий пример большего качества в уединенных учреждениях", – объясняет автор законопроекта.

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