Родители, имеющие крепкие и доверительные отношения со взрослыми детьми, делали эти 7 вещей в их детстве

Воспитывая детей, все родители надеются на то, что отношения с ними будут крепкими и доверительными на протяжении всей жизни. Однако следует понимать, что это не происходит случайно – все является следствием повседневного взаимодействия.

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Психолог и исследователь сознательного родительства Рим Рауда рассказала на сайте CNBC, что проанализировала общение более двухсот семей. И выяснила, что, то, как родители относятся к своим детям со дня их рождения, определяет, насколько крепки будут их отношения, когда они станут взрослыми.

Если вы хотите, чтобы ваши дети всегда доверяли, уважали вас и хотели быть рядом, независимо от того, сколько им лет, начните делать эти семь вещей как можно раньше.

Дайте им понять, что их чувства важны

Дети должны чувствовать себя в безопасности и делиться своими эмоциями. Но когда они слышат "с тобой все хорошо" или "ничего страшного", они начинают верить, что их чувства не важны, и в конце концов перестают ими делиться.

Поэтому вместо того, чтобы отвергать эмоции, признайте их. Чтобы помочь ребенку почувствовать, что его услышали, скажите: "Это звучит неприятно" или "Я вижу, ты расстроена". Эмоциональная безопасность заключается не в решении проблем, а в том, чтобы ребенок убедился, что его понимают.

Выберите связь вместо контроля

Воспитание, основанное на страхе, наказании или постоянном контроле, создает дистанцию. Тогда дети научатся скрывать часть происходящего или своих эмоций, чтобы не разочаровать вас.

Эксперт объясняет, что когда родители остаются близкими со своими детьми, они не требуют послушания. Зато они предпочитают укреплять доверие. Простые моменты – общий смех, слушание без осуждения, проявление сострадания – все это помогает детям чувствовать себя в безопасности.

Дайте им право голоса в их собственной жизни

Важно научить детей самостоятельно принимать решения и чувствовать свою значимость и ответственность. Ведь когда все решения принимаются родителями, дети начинают думать: мое мнение не имеет значения, зачем что-то говорить или анализировать действия.

Психолог советует всегда спрашивать ребенка, что он об этом думает, нравится ли ему такое решение, или, возможно, он имеет свои идеи?

Признайте свои ошибки

Родители ожидают уважения от своих детей, но не всегда формируют его сами. Извинения учат детей, что уважение двустороннее. Когда родители признают свои ошибки перед ребенком, они показывают, что их отношения – это не о силе, а о взаимопонимании.

Сделайте качественное времяпрепровождение вместе ежедневной привычкой

Как отмечает госпожа Рауда, крепкие отношения не строятся в одном большом разговоре – они создаются из-за небольших последовательных моментов. Поэтому она советует проводить больше времени вместе: общая еда, чтение перед сном или просто общение об их дне укрепляют связь.

Позвольте им быть самими собой без порицания

Если ребенок чувствует, что его постоянно сравнивают или осуждают, он начинает ограничивать себя, чтобы отвечать другим. Со временем такая привычка приводит к сокрытию своих истинных мнений, интересов и проблем.

Поэтому, по словам психолога, чтобы научить ребенка принимать себя, важно понимать, что на это влияет то, как вы реагируете на его слова. Вместо того чтобы указывать на недостатки, отмечайте уникальность. Поддерживая их интересы, даже если они не совпадают с вашими ожиданиями, вы дадите им понять, что вы любите их такими, какие они есть.

Защищайте отношения, а не правоту

Важно не всегда быть правым, а сохранить отношения. Дети могут подчиняться в детстве, но отдаляются во взрослом возрасте. Поэтому, вместо того чтобы доказывать что-либо, сосредоточьтесь на том, чтобы понять ребенка. Если он не согласен с вами, воздержитесь от желания поспорить и убедить его. Когда дети знают, что они выражают свои эмоции и при этом их любят и уважают, они вырастают взрослыми, которые доверяют отношениям, а не боятся их.

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