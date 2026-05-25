'А как вы экран компьютера сфотографировали?' Женя Янович, который закончил школу 18 лет назад, поразил результатами НМТ

Украинский комик и сценарист Евгений Янович поделился результатами сдачи национального мультипредметного теста. Шоумен окончил школу 18 лет назад, однако успешно сдал вступительный экзамен без подготовки.

В заметке в Threads он поделился, что на написание теста по математике потратил 70 минут и набрал меньше всего баллов, на историю Украины – 20 минут и больше всего баллов – 40. Четвертым предметом Янович выбрал географию и получил 37 баллов (172 по 200-балльной шкале).

"Я сдал НМТ. Математику писал 70 минут где-то и набрал меньше всего баллов. Историю 20 минут и набрал больше всего. Вывод: не занимайтесь фигней в этой жизни. Если переводить на 200-балльную систему, то: украинский язык – 160, математика – 163, история – 169, география – 172", – написал Янович.

В то же время он добавил, что ему сложно представить как проходят вступительный экзамен выпускники школ, ведь кроме гормонов, они сталкиваются с вызовами войны. По его словам, писать тест 4 часа по четырем различным предметам довольно сложно. Поэтому если дети все же решили сдавать НМТ, они уже молодцы.

"Когда тебе 17-18 лет и на тебя давят со всех сторон вопросами о будущем, поступлении, в стране война, а гормоны вообще отдельные фестивали устраивают, я не представляю, как можно 4 часа писать тест по 4 разным предметам.Поэтому, если ты абитуриент и идешь сдавать НМТ – ты уже молодец. Все получится", – добавил Янович.

Украинцев поразили результаты комика. Однако некоторые удивлялись, как ему удалось сфотографировать экран с результатами, ведь делать это запрещено, а поступающие должны оставлять гаджеты в специально отведенных помещениях. Несмотря на это в комментариях поддержали шоумена в его инициативе и удивлялись, как ему удалось получить такие высокие результаты без соответствующей подготовки.

"Вам разрешили фотографировать? Телефон был при вас во время теста?"

"Вы написали лучше чем я, подготовившись за 1 день. Я готовилась год + учила это все в школе и все равно мой самый высокий балл был 149. Зато сейчас в университете у меня отличные баллы и я не учу ничего из того, что сдавала на НМТ (кроме английского)".

"Как вам позволили сфоткать результаты?"

Напомним, накануне украинский шоумен обратился к пользователям сети с просьбой помочь ему подготовиться к сдаче НМТ. Ведущий поделился, что вспомнил о регистрации неожиданно, когда получил письмо в электронном кабинете. Он попросил помощи подготовиться к экзамену, который он будет сдавать вскоре. В комментариях украинцы советовали сходить в храм, чтобы поставить свечу для успеха, кто-то говорил, что на тестировании правильным ответом будет вариант "Б".

Учитель физики Руслан Цыганков советовал положить монетку в кроссовок. Некоторые из пользователей сети рекомендовал воспользоваться молитвами или кричать в окно "шара приди". Тогда как в комментариях среди советов добавляли "иконы" украинского учителя Александра Авраменко.

