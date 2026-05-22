Более 1000 гривен на поступающего: сколько стоит проведение НМТ 2026 и будут ли штрафы за неявку

Стоимость проведения национального мультипредметного теста (НМТ) для одного участника в 2026 году составляет 1070 гривен. В эту сумму заложено не только непосредственное тестирование, но и подготовка заданий, обеспечение работы сервиса, а также оплата труда персонала временных экзаменационных центров.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью Интерфакс-Украина. Она также отметила, что в УЦОКО пока не планируют вводить штрафы за неявку на экзамен. В то же время тестирование для выпускников прошлых лет также остается бесплатным.

Директор УЦОКО подчеркнула, что доступ к поступлению в учреждения высшего образования не должен зависеть от финансовых возможностей абитуриентов.

"Мы должны понимать, что живем в очень сложных условиях и, если такая плата лишит возможности принять участие в конкурсном отборе человека, который стремится поступить в университет, это будет несправедливо. Также мы должны учитывать, что есть уязвимые категории населения и категории, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Их шансы на поступление не могут зависеть от того, имеют ли они средства для участия в оценивании", – сказала Вакуленко.

Напомним, накануне сдачи НМТ стоит обязательно выспаться и не пытаться проработать все темы по четырем предметам за ночь. Также необходимо заранее изучить маршрут до временного экзаменационного центра, чтобы приехать вовремя. Особенно это касается поступающих за рубежом, где, возможно, какая-то специфическая логистика.

Участники экзамена, которые находились под обстрелами накануне сдачи экзамена, могут подать заявку на прохождение тестирования во время дополнительной сессии. Сделать это можно в течение трех дней. Абитуриентам не нужно предоставлять документального подтверждения обстрела, достаточно лишь указать это в заявлении.

