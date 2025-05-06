Что нельзя делать на НМТ-2025: из-за этих ошибок вас выгонят из тестирования

Во время сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) поступающим нельзя мешать другим участникам или общаться с ними, иметь при себе средства связи, флешки, мобильные телефоны, смарт-часы, списывать ответы на задания по экзамену у другого участника, а также пользоваться непредвиденными ресурсами интернета. В случае выявления таких нарушений, выпускники прекратят оценивание, а их результаты будут аннулированы.

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На этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара. Она подчеркнула, что такие абитуриенты также не смогут принять участие в дополнительной сессии и вступительной кампании этого года.

"Не пытайтесь воспользоваться ничем или делать что-то из перечисленного на слайде. Ведь любое такое нарушение приведет к прекращению оценивания и аннуляции вашего результата. Участники, которые нарушили сами процедуру оценивания, не имеют права на участие в дополнительной сессии. Поэтому тестирование в 2025 году для вас завершится и вы сможете участвовать только во вступительной кампании 2026 и последующих лет", – отметила Вакуленко.

Личные вещи участники экзамена смогут оставить в специально отведенном месте.

Напомним, абитуриенты, которые не смогут набрать минимальные баллы по одному из предметов на НМТ, не смогут участвовать во вступительной кампании в учреждения высшего образования. Как и в прошлом году, в 2025-м участникам экзамена нужно набрать не менее 15% правильных ответов по каждому из четырех предметов.

К каждому из предметов будут действовать коэффициенты, которые будут влиять на поступление. В Порядке приема на обучение в вузы есть отдельный документ, которым определяются коэффициенты. Они устанавливаются на каждый из предметов. Так, по ее словам, некоторые дисциплины будут иметь большее влияние на общий результат, чем другие. Это будет зависеть от выбранной поступающими специальности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет на выбор из НМТ стал наименее популярным в 2025 году.

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