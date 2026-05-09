Директор УЦОКО назвала технические и организационные ошибки, которые чаще всего делают абитуриенты на НМТ

Поступающие, во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ), иногда пытаются самостоятельно решить проблемы, которые у них могут возникнуть. Вместо этого, лучше поднять руку и сообщить о любых трудностях, вопросах или самочувствии.

На этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее словам, в прошлом году одной из самых острых проблем была воздушная тревога, из-за которой поступающие могли ночь провести в укрытии. Она отметила, что в случае возникновения такой ситуации в 2026 году, абитуриенты могут подать заявление на участие в дополнительной сессии, причем никаких документов для подтверждения в таком случае предоставлять не нужно.

"В прошлом году была одна острая проблема. Бывало, что всю ночь звучала воздушная тревога, были обстрелы, и утром поступающий не готов к прохождению оценивания, потому что всю ночь провел где-то в укрытии. Если такая сложная ситуация, вы можете подать заявление на участие в дополнительной сессии. Никаких дополнительных документов тогда не нужно. Почему? Потому что региональные центры оценивания качества образования, которые предоставляют разрешение на это, находятся в тех же областях и в тех же условиях. И если всю ночь обстрелы, они об этом знают и понимают обстоятельства", – сказала Вакуленко.

Напомним, если поступающие будут списывать на НМТ, общаться с другими участниками и смотреть в монитор к соседям, то их баллы могут аннулировать. В то же время абитуриенты могут списать и думать, что их не поймают, однако когда они будут ожидать свои результаты, комиссия может пересмотреть их выполнение тестирования по камерам.

Кроме того, абитуриентов могут не допустить к сдаче НМТ, если они опоздают на 5 минут или у них не будет необходимых документов. Таким образом участникам придется ждать еще год, чтобы принять участие во вступительной кампании.

Основная сессия НМТ 2026 состоится с 20 мая по 25 июня, дополнительная – 17-24 июля.

