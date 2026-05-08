Что делать в последний день перед НМТ: директор УЦОКО дала важный совет абитуриентам

Накануне сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) стоит обязательно выспаться и не пытаться проработать все темы по четырем предметам за ночь. Также необходимо заранее изучить маршрут до временного экзаменационного центра, чтобы приехать вовремя. Особенно это касается поступающих за рубежом, где, возможно, какая-то специфическая логистика.

На этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Она также посоветовала с вечера подготовить одежду на разную погоду и документы.

"Проснувшись, настройтесь на хорошее, обнимите родных и скажите им, что все будет хорошо. Договоритесь о том, что сделаете после теста и как проведете время. Это нужно для того, чтобы комфортнее себя чувствовать. НМТ – это просто еще один этап в жизни. Он не определяет вас как человека. Да, он ва жен, потому что влияет на поступление в учреждение высшего образования, где ваша жизнь приобретет новые смыслы, но есть и другие варианты", – сказала Вакуленко.

Она также отметила, что поступающим стоит верить в себя и поддерживать друзей, которые также будут проходить оценивание.

"Необходимо хорошо выспаться и настроиться на то, что любой результат – это ваш результат", – добавила директор УЦОКО.

Напомним, допуск абитуриентов в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала экзамена. Время начала сдачи экзамена будет указано в персональных кабинетах участников. Приглашения абитуриентам будут поступать за 10 дней до начала основной и за 3 дня до дополнительной сессии.

