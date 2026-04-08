'А как же дни недели считать?' Педагоги и родители школьников поспорили из-за бумажных и электронных дневников

Украинская мама Елена Гончаренко считает, что школьникам нужны бумажные дневники. По ее словам, благодаря им дети самостоятельно могут следить за расписанием, планировать свою учебную неделю, записывать домашнее задание или же делиться своими достижениями с родителями. А иногда и давать учителям для записи замечаний.

В заметке в Facebook женщина отмечает, что именно дневники помогают детям быть более ответственными и самостоятельными. Зато в электронных дневниках все контролируют родители, а школьники не всегда имеют к ним доступ.

"Со всех углов звучит, что детям для развития надо больше свободы, меньше контроля, чтобы они становились самостоятельными. И из тех же углов звучит, что бумажных дневников уже не надо. Так где же возьмется и ответственность? В электронном дневнике, который пасет мама? А я хочу иначе. Чтобы мой ребенок написал своей рукой расписание, спланировал свою учебную неделю. Записывал домашки в дневник и знал, что это его поле деятельности. Чтобы становилось стыдненько, когда будет нести дневник учительнице для записи о каких-то фокусах в школе. И чтобы, когда я забираю домой, звучало "Мам, я тебе вот покажу, у меня сегодня в дневнике два "прекрасно!", а не от меня, что я там что-то увидела в электронном дневнике. Потому что это о достижении ребенка. И пусть оно себе будет написано", – говорит Гончаренко.

Такое мнение вызвало дискуссию среди украинцев. Так, часть родителей поддерживает идею мамы и считает, что бумажные дневники помогают детям быть более организованными и планировать самостоятельно свое время. Тогда как родители лишь контролируют этот процесс. К тому же, с электронными часто возникают технические проблемы, поэтому сложно узнать оценки, посмотреть расписание или домашнее задание. А кто-то пошутил, что дни недели считаются по плану школьного ежедневника.

"Я за бумажные. Электронные дневник то база виснет, то света нет".

"Ежедневник для ребенка – это в первую очередь организатор. Ребенок видит расписание, задания на конкретный день на все уроки одновременно, и планирует свое время. А родители контролируют".

"За" бумажный дневник! Когда он есть, сразу видно кто ответственный, кто фиксирует расписание, а кому фиолетово".

"За" бумажные дневники и учебники как первооснову, электронные книги пусть параллельно себе живут!"

В то же время, другая часть родителей не согласна с таким мнением и считает, что электронные дневники гораздо удобнее, а современные школьники могут контролировать все из собственных гаджетов. К тому же, похвастаться ребенок может своими достижениями не только благодаря записи в дневнике, но и показать выполненную в школе работу. К тому же, домашнее задание ученики могут записывать прямо в тетради.

"Удивительно, вообще не хочется, чтобы моему ребенку за что-то там становилось стыдно. Из школы он несет мне свои рисунки или эссе, говорит: "Хочешь, я тебе прочитаю/расскажу?" Зачем оценивание выносить на первый план, разве это самое важное? Зоны ответственности тоже хватает, кроме дневника. Те же уроки, разобрать, собрать портфель, не забыть помыть ланч бокс и т д. За домашним следит со своего гаджета в своем электронном дневнике".

"Ведение дневника не учит ответственности, это миф. Домашние задания можно записывать прямо в тетрадях, в печатных основах, делать пометки карандашом. Как раз отсутствие дневника бумажного - это признак, что ребенок контролирует выполнение дз сам, потому что он помнит и открывает каждый раз учебные материалы, а не зря тратит время на дублирование".

"Я за электронный дневник, чтобы видеть все оценки и домашнее (потому что ученики часто не на все оценки дают дневник, ну и домашнее не все записывают). Но и я за обычный дневник. Это зона ответственности ребенка, чтобы записать, увидеть, какие предметы в какой день и проконтролировать записал ли он домашнее".

