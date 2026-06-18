'А как же интересы детей?' Сеть разделила идея учительницы купить первоклассникам одинаковые тетради и канцтовары, чтобы 'все были равны'

Украинка, сын которой в этом году пойдет в первый класс, удивила пользователей соцсетей инициативой будущей учительницы их начальной школы. Педагог предложила самостоятельно закупить канцелярские принадлежности и объяснила это тем, что хочет обеспечить ученикам равные условия.

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Об этом Наталья Яцемирская написала в Threads. И спросила у других пользователей, считают ли они такое нормальным. "На родительском собрании первая учительница сообщила, что сама покупает детям тетради и канцелярские принадлежности, мол, чтобы все были в равных условиях. Задача родителей – купить рюкзак и пеналы. В общей сложности сдали по 2000 грн (1000 – тетради, 800 – канцелярские принадлежности, 200 – папка для детских поделок и рисунков). Учимся по программе НУШ. Это вообще нормально? Родители первоклассников, как у вас с подготовкой к школе?", – написала женщина.

Комментаторы в основном раскритиковали такую инициативу. В первую очередь им не понравилась идея унификации канцелярских принадлежностей для детей. Ее называли "совком" и попытками лишить детей индивидуальности.

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Покупку тетрадей, ручек и других необходимых для школы вещей в комментариях назвали важным этапом подготовки к школе. Это позволяет ребенку почувствовать самостоятельность и морально подготовиться к переходу в новый статус школьника.

Действия учительницы вызвали у комментаторов неоднозначные эмоции. Кто-то удивлялся тому, что она берет на себя дополнительную работу, за которую ей не заплатят. А некоторые высказывали предположение, что она извлечет из этого выгоду.

Впрочем, нашлись и голоса в поддержку педагога. Так, другая учительница рассказала о своем опыте – в ее классе кто-то постоянно приходил неподготовленным именно из-за отсутствия необходимых принадлежностей. А централизованные закупки и хранение вещей в школе могли бы решить эту проблему.

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