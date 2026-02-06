'А когда вы вели ребенка в детсад, была плюсовая температура?' Воспитательница ответила родителям, которых возмутили прогулки в мороз

Воспитательница из детского сада Ирина Безпалюк ответила на критику родителей относительно прогулок в морозную погоду. Также она поделилась лайфхаком, как они в заведении решают, стоит ли сегодня выводить детей на улицу.

По ее словам, возмущение родителей относительно прогулок в минусовую температуру воздуха, удивляют, ведь они их почему-то ведут в детский сад при такой погоде. Об этом она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

"Вчера мне попалось видео с возмущением мамы относительно прогулок в -8, и очень понравился комментарий под заметкой: "А когда вы вели ребенка в садик, температура была плюсовая?", – говорит автор в видео.

Также она рассказала, что согласно нормам, старшие дети могут гулять на улице до температуры -15, а меньшие до -10-12 градусов. Кроме того, воспитатели перед прогулкой выходят на улицу и смотрят, какая там погода и вывели бы они своего ребенка гулять, и так решают, будут ли гулять их воспитанники и сколько продлится такая прогулка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в детских садах Финляндии дети гуляют по снегу в носках в 15 градусов мороза.

