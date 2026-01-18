'А кто будет сертифицировать? Люди 20-25 лет, которые ни дня не работали в школе?' Сеть всколыхнул крик души из-за 'унижения учителей'

Учительница биологии и химии Оксана Непота высказала свое мнение относительно сертификации педагогических работников. По ее словам, такое оценивание демонстрирует недоверие к преподавателям и не напоминает реформу. Кроме того, не все учителя находятся и работают в равных условиях, однако тестирование для всех одинаковое.

В заметке в Facebook Непота подчеркивает, что сертификация выглядит как официально оформленное подозрение в профнепригодности учителя. Так, например, преподавателей с несколькими дипломами, значительным стажем и реальными результатами работы с детьми заставляют доказывать, что они "еще не потеряли квалификацию".

Педагог удивляется, почему подобная практика отсутствует у врачей, бухгалтеров или инженеров, которых не проверяют на "адекватность профессии". Она отмечает, что в этих сферах специалистов оценивают по результатам и ответственности, а не путем имитационных процедур. Тогда как учителей проверять удобно и это становится инструментом контроля. Ведь у педагогов низкие зарплаты, слабая социальная защита, привычка молчать и держаться за работу. Непота отмечает, что никакие сертификации и реформы не спасут образование, пока учителей будут проверять, а не поддерживать.

"Сертификация учителей в нынешнем виде – это не реформа. Это демонстрация недоверия. Начнем с простого: учителя не находятся в равных условиях. Сертификация касается не всех специальностей, не всех регионов, не всех школ. Кто-то работает с современной техникой и малыми классами, а кто-то – в переполненных аудиториях без базовых ресурсов. Но оценивают всех так, будто старт одинаковый. Это не развитие – это манипуляция. Второе. И главное. Сертификация выглядит как официально оформленное подозрение в профнепригодности учителя", – написала Непота.

Коллеги педагога и те, кто присоединился к комментариям поддержали ее мнение. В частности, они сетовали на то, что учителей сертифицируют те, кто ни дня не работал в школе и часто люди не старше 25 лет. К тому же, украинцы отмечали, что в странах Европы подобного оценивания нет, а в Украине до сих пор используют советский опыт. Жаловались педагоги и на аттестацию, которую нужно постоянно проходить, что тоже становится одним из аспектов недоверия к их профессии.

"А кто будет сертифицировать? Те, кто ни дня не работали в школе, в возрасте 20-25 лет? Но "папики" отыскали для них теплые места? И они будут мне, со стажем 45 лет, рассказывать, что правильно и как надо?"

"В странах Европы такого понятия нет как аттестация учителя. Все это советщина, от которой никак не могут отойти, потому что зачем тогда будет МОН".

"Как точно, справедливо освещена эта унизительная сертификация".

"Сертификация должна быть на товар".

"Я не учитель, но считаю эту процедуру унижением и недоверием".

"А аттестация каждые пять лет это не унижение? Кого еще аттестуют так как учителя?"

"Лучшие оставят школы – таков будет результат "реформы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие педагоги наименее активны при регистрации на прохождение сертификации учителей.

