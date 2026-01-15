Сертификация учителей 2026: какие педагоги наименее активны при регистрации

Учителя истории и гражданских дисциплин пассивно регистрируются на прохождение сертификации педагогических работников в 2026 году. Всего с 9 января создало кабинет 240 участников по всей стране.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. Больше всего учителей зарегистрировалось во Львовской области – 32. На втором месте – Черкасская область – 13 педагогов, в Донецкой и Черниговской – по 9. Меньше всего в Херсонской области – 1 школьный преподаватель.

Всего в региональные центры оценивания качества образования (РЦОКО) прислали документы на обработку 1243 учителя начальных классов, 421 – украинского языка и литературы, 401 – математики, а также 398 – английского языка.

Во Львовской области досрочно закрыли регистрацию на прохождение сертификацию учителей почти по всем предметам. Также регистрацию учителей начальных классов Винницкой, Полтавской, Ровенской, Черновицкой областей, учителей математики Тернопольской области, а также учителей украинского языка из Сумской области.

Для того, чтобы принять участие в сертификации, учителя должны иметь опыт работы на соответствующей должности не менее двух лет и нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

Общее количество участников сертификации в 2026 году составляет 5000 человек.

