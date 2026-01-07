Сертификация учителей 2026: каким будет тестирование и сколько баллов надо набрать

9 января начинается регистрация педагогов для участия в сертификации в 2026 году. Первый этап – независимое тестирование, которое сформировано в соответствии с программами независимого оценивания для учителей начальных классов, украинского языка и литературы, математики, гражданской и исторической образовательной области, а также английского языка.

Все тесты будут длиться 180 минут, но будут отличаться по количеству заданий, формам и максимальному количеству баллов. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Сколько заданий будет у педагогов разных дисциплин и какой максимальный балл они могут получить

учителя начальных классов будут иметь 85 заданий и смогут набрать максимальные 90 баллов;

будут иметь 85 заданий и смогут набрать максимальные 90 баллов; украинского языка и литературы – 85 заданий и 114 баллов;

– 85 заданий и 114 баллов; математики – 70 заданий – 86 баллов;

– 70 заданий – 86 баллов; истории и гражданских дисциплин – 80 заданий – 106 баллов;

– 80 заданий – 106 баллов; английского языка – 90 заданий – 92 балла.

Для допуска к следующему этапу сертификации необходимо набрать не менее 60% от максимального количества тестовых баллов. Ознакомиться с ориентировочным распределением заданий и схемой начисления баллов можно заранее.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2025 года изменилась процедура сертификации педагогических работников. Так, участвовать в независимом оценивании смогут учителя, которые на момент регистрации имеют нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по предмету прохождения сертификации.

Кроме того, участники сертификации не могут быть привлечены в качестве экспертов к изучению практического опыта работы. В то же время процедура регистрации педагогов будет разработана и утверждена отдельным Положением.

Этапы сертификации

Независимое тестирование (1 этап)

Усовершенствована организация тестирования участников сертификации. Предусмотрено проведение теста как в бумажной, так и в цифровой форме.

Самооценивание педагогического мастерства (2 этап)

Участники сертификации самостоятельно оценивают собственное профессиональное мастерство. Быть недопущенным к 3-му этапу учитель может только в случае:

непредставления результатов самооценивания;

представления результатов с несоблюдением срока или способа, определенного ГСКО.

Изучение практического опыта (3 этап)

Изучение практического опыта работы учителя осуществляется дистанционно с использованием информационно-цифровых технологий и с видеофиксацией. срок изучения практического опыта работы участника сертификации:

определяется экспертной группой;

сообщается участнику работником соответствующего территориального органа ДСЯО на адрес электронной почты, не ранее чем за пять и не позднее чем за три рабочих дня со дня начала изучения практического опыта работы.

Сертификат действителен в течение трех лет начиная с 1 января года, следующего за годом успешного прохождения сертификации. Учителя, которые успешно прошли сертификацию, получают 20% доплату к должностному окладу в течение трех лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по каким предметам педагоги показали худшие результаты на сертификации учителей в 2025 году.

